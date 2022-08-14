周末新盤市場錄百宗成交　粉嶺北項目再報捷

周末新盤市場錄得約100宗成交，當中粉嶺北新盤第三輪銷情再次報捷，單日沽出89伙，由開售至今僅9日，累沽591伙，套現逾28.5億元。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway9日賣591伙

林指出，今輪銷售有三成屬投資者，同時錄得兩組大手買家，其中一組斥資1,255.89萬元購入2伙兩房連工作室間隔。同系的項目2期正待批預售樓花意書，預料最快月底獲批，屆時將隨即推盤。

●屯門兆康NOVO LAND第1B期 3日收票破萬

該盤將於周三進行首輪銷售，包括以價單形式發售180伙及招標形式發售8伙，合共出售188伙。項目將於明(15日)下午8時截止接收購樓意向登記，並於周二(16日)進行抽籤。

●屯門飛揚第1期累沽182伙 套現逾10億

●旺角利奧坊‧壹隅建期折扣增1%

恒基地產旗下旺角利奧坊‧壹隅，周日(14日)上載更新價單，將建築期付款計劃的折扣增加1%，由原本的照售價減2%增至減3%。同時，建築期付款優惠按揭計劃的折扣，亦由照售價減1%，增至照售價減2%。

●沙田星凱．堤岸冀短期內獲批入伙紙

鐵路沿線項目頻頻舉辦活動軟銷，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱．堤岸現時工程如火如荼，正全力爭取於短期取得入伙紙，並進行內部裝修，預期按原定計劃於明年3月底獲取滿意紙。

楊氏續指，項目於周末兩天推出「星凱‧堤岸健康智慧Formula」第八擊，舉辦兩場創意工作坊，包括昨日(13日)舉辦馬賽克枱燈，為家居帶來一點藝術氣息，而今日(14日)則舉辦乾花搓手液工作坊，在疫情下尤其重要，兩場活動共吸引近百人參加，展銷廳氣氛熱鬧。