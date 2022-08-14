與港賣樓花差別大！內房預售制　淪爛尾箭靶

為了解決房屋供應不足，內地由1995年正式實施《城市商品房預售管理辦法》，允許開發商把「正在建設中的房屋預先出售給承購人」，當局於1998年更停止住房無償實物分配，使住房供給走向商品化。自此行業迎來黃金時代，房企資金回籠及開發周期不僅大幅縮短，支撐企業快速擴大版圖，也很大程度推動城市化步伐，讓房地產成為拉動內地經濟高速增長的火車頭。

儘管香港「賣樓花」的規則被引入內地，但兩地很不同的一點在於預售資金的監管制度。在香港現行的《預售樓花同意書》制度及《一手住宅銷售條例》的保障下，發展商要申請預售，須確保有足夠資金完工，連同買家的資金（不論是訂金還是即供付款）會先交給律師行在銀行開設的信託帳戶，律師行再根據項目進度把樓款給發展商。而發展商要取得則師證明書方可申請取回建築費；即使中途清盤，有關信託戶口都不受影響。

反觀內地發展商申請預售許可時只需25%的工程費用投入。至於內地買家在交樓之前須支付全款，資金直接存到發展商在銀行開設的專項帳戶，這筆資金理論上只能作建築費，由銀行鎖定其中一部分重點監管，根據工程進度按相關比例放款。

然而，內地預售資金監管的具體辦法雖由房地產管理部門制定，但多年來全國沒有統一規定，各地採取「一城一策」做法 ，導致監管方式地區差異較大。部分地方預售資金監管還存在政策不明確、提取比例過高、提取節奏不合理等問題，這導致市場風險很大程度由買家承擔。

縱使預售制度與爛尾樓無直接關係，但上月席捲內地全國的停貸潮多位苦主，除控訴項目未能完工外，更多是指摘銀行在房屋主體結構未封頂前就發放按揭貸款、把按揭貸款資金劃入非監管帳戶，或未積極履行資金監管義務等違規行為。

隨着取消樓花銷售的呼聲愈來愈高，甚至中銀保監會也表示「國家會統籌考慮這個問題」，惟評級機構惠譽相信，中短期內監管機構不會全面取消商品房預售制度，乃由於預售資金佔開發商資金總額的一半，房企的自有資金和外部資金不足以滿足其開發需求。官媒亦發文表態指，取消預售制長遠而言或不可避免。

目前內地政府重心仍是推進「保交樓、保民生、保穩定」工作，在傳出內地有意為房企提供近一萬億元人民幣貸款後，據報當局還計劃從發展商手上收回尚未開發的土地，以推動爛尾項目完工，惟被收地的發展商有機會不獲賠償；住建部正與其他監管機構討論該提議。

值得留意的是，早於今年2月當局已推出預售資金監管的全國性新規，據官媒指出，當局決定透過公開招標方式，確定能夠承接商品房預售資金監管業務的商業銀行，並在監管額度、責任等設下明確界線，惟規則細節仍待公布。