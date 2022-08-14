【港股前瞻】台海局勢緊張損信心 恒指難有驚喜
2022年08月14日 21:10
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周日(14日)再有美國政界人士訪台，兩岸勢再次翻起風波，疊加港元走資陰霾未散，為看似平靜的港股暗藏計時炸彈，市場寄望周五迎來恒生指數季檢結果，有望為港股在美國加息路途中「沖喜」。對於恒生指數本月至今續在兩萬點重要心理關口爭持，分析認為大市投資氣氛低迷，即使本周重磅股業績陸續放榜，也無助港股走出上落市困局。
港股總成交連日低於千億元，投資者焦點除了落在周一(15日)登場招股的新股「集資王」中國中免(01880)外，周三「股王」騰訊控股(00700)和成為中美金融戰磨心的香港交易所(00388)業績是否「對辦」，亦會左右大市信心。宏高證券投資經理梁杰文預期，兩企業績均無驚喜，尤其騰訊受內地封城打擊，料市場將關注管理層對下半年經濟的看法和指引。
他較看好手機設備股，因市場普遍預期行業最壞情況已過，下半年手機出貨量開始增加，蘋果公司(Apple Inc.)推出iPhone 14對投資情緒亦有帶動作用。除小米(01810)及舜宇光學(02382)將派發中期成績表外，他提及個別股份有資金炒作，例如丘鈦科技(01478)上周從低位反彈。
梁氏又指，在港股缺乏成交、美國加息及港匯偏弱等因素下，短期恒指波幅不會太大，料維持在20,000至22,000點區間上落，若插穿兩萬點可考慮吸納作中長線部署。短期催化劑為香港通關情況及美國聯儲局加息步伐放緩，憧憬美國通脹已見頂，美股走勢改善，或可扭轉港股投資氣氛。