【港股前瞻】台海局勢緊張損信心　恒指難有驚喜

周日(14日)再有美國政界人士訪台，兩岸勢再次翻起風波，疊加港元走資陰霾未散，為看似平靜的港股暗藏計時炸彈，市場寄望周五迎來恒生指數季檢結果，有望為港股在美國加息路途中「沖喜」。對於恒生指數本月至今續在兩萬點重要心理關口爭持，分析認為大市投資氣氛低迷，即使本周重磅股業績陸續放榜，也無助港股走出上落市困局。

梁氏又指，在港股缺乏成交、美國加息及港匯偏弱等因素下，短期恒指波幅不會太大，料維持在20,000至22,000點區間上落，若插穿兩萬點可考慮吸納作中長線部署。短期催化劑為香港通關情況及美國聯儲局加息步伐放緩，憧憬美國通脹已見頂，美股走勢改善，或可扭轉港股投資氣氛。