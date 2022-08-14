【美股前瞻】大市乏焦點　短期料橫行

美股3大指數上周「埋單」皆升，締造連升4周的佳績，為去年11月來最長升浪。分析估計，由於美企季績屆尾聲、對華影響較大的《晶片法案》亦已獲通過，加上預示美息去向的全球央行年會在8月底才舉行，短期股市勢橫行。

美國總統拜登上周簽署的《晶片法案》，主要用作振興當地半導體產業，惟日資券商大和認為，該法案的效力不足以帶來重大且可持續的變革，只能起短期作用，美國半導體業欲超越其他地區恐需作更多努力。大和估計，美國半導體老店英特爾(Intel)將獲得最多150億美元的補貼和研發資金，同時料英特爾將把這筆補貼用作原先所計劃的投資項目，包括在亞利桑那州和俄亥俄州興建晶圓廠，相信不足以爭奪全球半導體業的「一哥」地位。

該行認為，加強技術、擴大產能，以及建立良好客戶關係的執行力，對增強半導體業競爭力至關重要，在這3個要項上，世界最大晶片代工商台積電表現仍遙遙領先，《晶片法案》極其量只能提升美國晶圓代工的市場佔比。

在大灑金錢仍無法保證攻下半導體王者寶座之際，美企裁員噩耗不斷，據報大型電器零售商百思買(Best Buy)將裁減數百人；健身器材公司Peloton亦傳出將再削近800名員工，並將大量關閉零售商店，反映零售市道前景不樂觀。

數據方面，美國周二(16日)將公布7月建築批核和新屋動工，為樓市和經濟前景帶來指引；聯儲局重視的7月零售銷售數據於周三(17日)披露。另大型零售商沃爾瑪(Walmart)周二公布業績，將為消費者購買力帶來啟示。