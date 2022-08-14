【二手鬥劈】十大藍籌盤呎價九成跌！唯一不跌原因竟是...

二手業主劈價「自救」，樓價跌勢轉急，綜合市場資料，10大藍籌屋苑8月上半月平均實用面積呎價，佔九成按月回落，當中3個屋苑跌幅更逾10%，鴨脷洲海怡半島期內跌幅最多達約15.7%，天水圍嘉湖山莊更再錄呎價低於9千港元成交。

資料顯示，上述10個屋苑8月截至14日為止，共錄約67宗二手買賣，按月增約24%，當中仍有3個交投按月回落。中原指，單計過去周末兩日，同批項目只錄約10宗成交，按周不變，期內4個項目零成交。

海怡半島8月暫錄約4宗買賣，平均呎價約15,456元，較7月同期錄約18,325元顯著下瀉。該行盧鏡豪稱，小部分業主開始急賣，願意以較低價錢沽貨，買家亦只會承接該類放盤，均價因而大幅回落。

鰂魚涌太古城本月暫錄約7宗買賣，平均呎價約18,588元，按月跌幅約12.6%。東涌映灣園只錄一宗買賣，平均呎價約11,449元，較7月上半月亦挫約11.5%。

鰂魚涌康怡花園8月暫只錄一宗買賣，由於7月同期沒有成交，因而成為藍籌中唯一沒有跌價屋苑。中原楊文傑表示，屋苑睇樓量不多，準買家根本沒有還價，兩房叫價跌至約710萬至720萬元都未有成交。

個別屋苑錄「超低價」成交。美聯張子健指，嘉湖山莊景湖居3座頂層複式連天台單位，實用面積約1,243方呎，開價1,180萬元，減至1,105萬元易手，呎價僅約8,889元。該行何智豪透露，沙田第一城20座中層三房戶，減價至630萬元沽，呎價約13,969元。

中原伍錦基續稱，將軍澳峻瀅6座高層G室，實用面積約499方呎，5月叫價840萬元放售，減價至743萬元售出，呎價約14,890元，料屬項目兩房戶去年6月後新低。

此外，各區蝕讓成交續湧現。世紀21奇豐李仕明稱，大圍盛薈1座南翼中層C室套四房戶，實用面積約961方呎，以1,480萬元沽出，呎價約15,401元，約4年帳面貶值20萬元。消息稱，牛頭角得寶花園D座高層戶，剛售450萬元，較約5年前購入價帳面低約一萬元。