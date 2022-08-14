【拍賣消息】荃德花園低估值29%翻拍　開價僅...

二手樓市走勢向下，不少推出拍賣的住宅單位開價都較銀行估價低逾一成，個別更低逾兩成。其中，荃灣荃德花園一個山景單位減價28萬港元，以340萬元翻拍，低銀行估值逾29%。

環亞物業拍賣周二(16日)推出約30項物業，上述屋苑D座高層B室，實用面積約340方呎，屬銀主及業主盤，開價較對上一次再減約7.6%，呎價約一萬元。單位於今年4月以398萬元推出，已累減約14.6%。至於單位銀行網上初步估價約480萬元，現低出約140萬元。

另九龍塘碧麗閣高層D2室連單號車位，屬遺產承辦人物業，實用面積約527方呎，推拍價731.5萬元，呎價約13,880元。單位銀行估價約822萬元，開價低約90.5萬元或11%。

忠誠拍賣本周三(17日)推拍約11項物業，當中香港仔中心L座中低層6室，開價520萬元，以實用面樍約432方呎計算，呎價約12,037元。該物業銀行網上估值約642萬元，推拍價低約122萬元或約19%。

黃開基拍賣行同日推出約23項物業，其中青衣翠怡花園5座中低層A室，開拍價508萬元，呎價約11,493元，較銀行估價低約115萬元或約18.5%。