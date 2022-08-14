盛薈四房單位1480萬成交　原業主4年帳蝕20萬

二手樓繼續蝕讓，大圍盛薈四房單位，剛售1,480萬元，原業主持貨約4年，帳面蝕20萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●美聯張靖表示，長沙灣宇晴軒7座高層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，吸引換樓客承接自用，成交價1,156萬元，原先叫價1,220萬元，調減64萬元，降價5.2%，呎價約20,866元。

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新界區

●世紀21奇豐李仕明指，大圍盛薈1座南翼中層C室，實用面積約961方呎，套四房間隔，最終以1,480萬元沽出，呎價約15,401元，原業主於2018年5月以1,500萬元購入，持貨約4年帳面蝕20萬元，單位期內跌約1%。

●美聯劉卓豪稱，將軍澳海悅豪園2座中層C室，實用面積約602方呎，套三房間隔，去年底叫價998萬元放售，今年6月降價至880萬元，終再減至810萬元沽出，呎價約13,455元，創同類型單位今年呎價新低。

●利嘉閣鄭健沐稱，將軍澳居屋寶盈花園4座中層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，望河景，未補價第二市場以628萬元易手，呎價約10,644元，屋苑目前有約80個放盤，入場費約460萬元起。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山翠擁華庭8座高層B室，實用面積約844方呎，三房間隔，望海景，物業放盤達1年，原先叫價1,180萬元，減幅約2%，終獲買家以1,160萬元承接，呎價約13,744元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城52座低層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望市景，物業放盤兩個月，叫價550萬元，期間累減107萬，減幅約19.5%，成交價443萬元，呎價約15,599元。

●祥益林家倫稱，天水圍景湖居9座低層D室，實用面積約547方呎，原業主於今年4月放售叫價610萬元，上月底調整至560萬元，獲外區買家即場議價洽購，再減40萬元，以520萬元獲承接，累積減價90萬元，呎價約9,506元。

●利嘉閣蕭啟諾透露，天水圍嘉湖山莊景湖居2座低層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，成交價478萬元，呎價約10,814元，屋苑目前約有150個放盤，入場費由500萬元起。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋兆禧苑C座中層1室，實用面積約363方呎，累減78萬元，獲區內客於已補價自由市場以372萬元購入，呎價約10,248元，原業主於1986年以11.5萬元購入，當時仍未補地價。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣灝景灣8座低層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，單位於去年8月放盤，原先開價998萬元，最近減價至905萬元沽出，呎價約18,173元，原業主於2018年3月以約892.8萬元購入，持貨約4年，帳面微賺12.2萬元。

●美聯方吉和指，東涌東環5B座中層9室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望園景，6月開價758萬元放盤，月初再減至710萬元，買賣雙方議價後，西九龍區買家以701.5萬元購入，累積減幅約7.5%，呎價約15,021元。

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