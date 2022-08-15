東方日報B1：台海亂局　中美金融加速脫鈎

台海局勢又見緊張！繼被視為華府「第3號人物」的眾議院議長佩洛西執意於8月初旋風式訪台近19小時後，昨日據報有5名美國國會議員坐軍機訪台，美國航母列根號又再蠢動，勢必再次觸動內地神經。分析警告台海危機正加速全球供應鏈重組，內地恐受累出口引擎失效，全年經濟增長「保五」目標難上加難，惟5家中資國企仍主動自美退市，引證台海局勢令中美金融脫鈎提速，全球化退潮將超出很多投資機構的預期。

法國外貿銀行表示，潛在的台海危機更大程度上是中美戰略競爭的一部分，任何進一步的升級都可能對台灣、亞洲和世界產生非常負面的影響，包括供應鏈受阻和新一輪通脹壓力，而此次危機還可能加速正在進行的供應鏈重組。

台灣是世界最大半導體生產地之一，台灣海峽與外界的交通受阻或會導致供應鏈瓶頸，甚至是中斷。法貿行在報告解釋，首先內地經濟規模和與世界的貿易流動已擴大數倍；其次台灣目前是半導體和資訊通訊科技產品的重要生產地，特別是在高端半導體領域。北京政府一旦定期圍繞台灣展開軍演，繼而造成封鎖，將對一些正快速增長、高度依賴半導體的行業帶來全球瓶頸，包括高性能計算、物聯網、數據中心和電動車等。且台灣海峽也是日韓等地區能源進口的重要通道，任何繞道或減速皆會令能源供應延遲。

相比起內地目前對台灣祭出貿易限制，法貿行估計僅影響到台灣出口0.2%；外媒分析亦料僅影響不到0.5%雙邊貿易。惟台灣智庫分析指，當地食品產業因臨近中秋節，早已為內地市場增加庫存，故或因而遭受較預期為大的損失。

歸根究柢，中美角力是在美方多番挑釁下加劇，內地在關鍵的半導體行業技術升級上面臨更多阻力，美國周一將向主要供應商施加更大壓力，要求其禁止向中方出口3納米以下電子設計自動化(EDA)軟件，務求直接攔阻技術突破。法貿行直指，台海局勢緊張和中美之間信任下降等事態發展非常令人擔憂。外界更猜測，中美雙方就美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)審查審計底稿的權限遲遲未見共識，解決方法或包括北京政府認為敏感的中企主動自美退市。盛寶金融分析指，上周五先後宣布自願將美國存託股份(ADR)從紐交所退市的5大國企，正屬於戰略性行業，足見全球投資者仍密切關注中美經貿前景。

內地知名經濟學家張奧平更稱，中美金融戰已有點超乎預期，這波全球化退潮將囊括中美之間產業、金融和資本3大範疇脫鈎。外媒分析員也稱，雖然從ADR退市的公司在美交投量低，對自身業務無甚影響，但此舉凸顯了中美緊張關係升級。

事實上，任何的紛爭也對經濟無益。在內地7月投資及工業增加值等重磅數據出爐之前，多間大行看淡內地經濟，大和將今、明兩年內地經濟增長預測由4.5%，分別降至3%及2.5%，又指環球經濟基本面再惡化，需面對滯脹、強美元、地緣政治及樓市與債務問題；而中方自身亦面臨多個問題，如債務通縮依然強勁，為內需復甦的主要阻力。

該行續指，內地自2020年中起主要依賴出口為單一增長引擎，隨着歐美陷衰退及滯脹，由出口帶動的增長不復見效，內地抗疫方針也令問題變得更具挑戰。法巴亦指，年初內地訂下約5.5%經濟增長目標愈來愈遙不可及，部分內銀稱面臨風險的房貸價值遠低於其貸款總額的0.1%等數據可能被低估。