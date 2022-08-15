渣打：港銀結餘季內料穿千億元　年底勢加P

國際局勢詭譎多變，資金隨時因台海局勢而轉出香港，渣打金融市場業務香港及大灣區主管曾繼志接受訪問時稱，當香港銀行體系結餘跌至1,000億元以下，將加速短息抽升，目前預期今季有關結餘會跌穿1,000億元，推動下季與樓按相關的一個月期港元拆息(HIBOR)升至2厘，從而使年底前最優惠利率(P)上調一次。惟他稱，HIBOR的調整對渣打金融市埸業務無太大影響。

渣打料美國今年底完成加息周期，利率將升至3厘，明年首三季會維持3厘不變。在因美國企業業績遜色，加上市場或會開始計入減息因素下，美元暫無條件再升，預期美匯指數年底時會維持目前約105水平。美元趨弱下，他相對看好人民幣，因觀察到人民幣貿易使用量上升，料人民幣兌每美元年底見6.6(每百港元兌約84元人民幣)，明年首季升至6.55。至於港人關心的日圓則因日本央行仍維持超寬鬆貨幣政策，使日圓兌每美元有機會下試140(每百日圓兌約5.5港元)。

回顧今年渣打金融市場表現，他稱，上半年香港金融市場銷售收入按年有雙位數升幅，主要由利率、外匯、大宗商品等帶動，惟債券資本市場和信貸業務抵銷部分增長。金融市場客戶收入亦有單位數按年增長，其中大灣區客戶收入按年錄雙位數增長。展望下半年，他預期匯市波動將較上半年緩和，減慢企業客戶對沖速度，而市場對美息上調的預期也「七七八八」，利率對沖步伐也會同時放慢。

然而，債券資本市場和貸款業務依然相當具挑戰，特別是在港發債成本上升，減弱企業發美元債和借貸誘因，幸而他觀察到今年4、5月起南向通業務活躍，客戶交投量於第二季按季增約兩成，主要買中資和外資發行的點心債。下半年該行會續投放資源發展碳排放交易，料香港金融市場收入全年有單位數增長。