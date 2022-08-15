會計師公會：港美互認安排不涉及政治因素

中美關係持續緊張，恰巧香港與美國會計師互認安排將於今年底終止。香港會計師公會會長方蘊萱強調，當中不涉及政治因素，而每年雙方約有100名會計師透過互認安排在當地工作，相信互認安排未有續期對業界影響不大。

她提到，港美雙方就互認續期早於3年前開始商討，不續期因未能接受對方要求美國會計師在港執業經驗由一年降至零，更要顧及到不能與其他地區或國家的互認條件存有太大落差，及保障本港會計專才。

香港與英格蘭及威爾斯、蘇格蘭、加拿大及澳洲等地的互認安排，今年僅續約一年，有別以往續期5年的做法。方氏解釋，該會與全球會計聯盟(GAA)成員機構簽署互認協議，每次續期時，行動小組會檢視各成員機構的會員專業資格及豁免條件等，亦要進行實地考察，惟新冠肺炎疫情及出行限制等拖慢相關工作進度，故續期一年作緩衝期，當檢視完成後，將重新達成年期較長互認協議。

會計界另一大事非職能轉移莫屬，香港會計師公會今年10月起，將有關香港會計專業的規管職能移交至財務匯報局，屆時將易名為會計及財務匯報局。方氏透露，雙方正緊密合作，整個交接順利並有序進行中，7月後建立且未經理事會通過的個案，將交由財匯局接手，現時涉及約20個案件。

方氏提到，目前公會約200名員工，將調整架構，並審視整體人手編制，監管部及專業水平審核部共約30名員工受影響，有小部分會內部調職，部分須經對方考核後轉至財匯局工作，故公會2021至2022財年的流失率推高至30%。惟她指，會計事務所流失率亦達兩至三成，坦言人才流失是今年業界面對較大的難題。