道指期貨偏軟　金價企1800美元

●踏入亞洲時段，美匯指數企105.56；港匯弱見7.8388；離岸人民幣(CNH)報6.7376；美元兌日圓低至133.3；歐元見1.0255，英鎊報1.2127。金價於1,800美元水平反覆。油價跌0.5%，布油報97.8美元，紐油跌至91.6美元。比特幣跌約1%至2.43萬美元。道指期貨跌71點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水65點。

●道指上周五(12日)收報33,761點，升424點或1.27%；標指收報4,280點，升72點或1.73%；納指收報13,047點，升267點或2.09%。

●港股ADR指數上周五全日偏軟，按比例計算，收報20,092點，跌82點或0.41%。

●即月恒生指數夜期上周五收報20,123點，跌6點，低水53點，成交19,490張。

●外媒引述知情官員稱，國家主席習近平可能會在11月訪問東南亞期間，與美國總統拜登會面，這是習近平自新冠肺炎疫情開始以來的首次國際訪問。

●Facebook母公司Meta Platforms和外賣速遞平台DoorDash建立了新的合作夥伴關係，DoorDash將為Facebook網上商店「Marketplace」提供派送服務。

●美國健身器材公司Peloton上周五在一份內部備忘錄中指出，公司計劃正裁員近780人，同時會關閉大量零售店，並提高部分設備的價格。

●紐約9月期油上周五收報每桶92.09美元，跌2.25美元或2.38%；布蘭特10月期油收報每桶98.15美元，跌1.45美元或1.46%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,815.5美元，升8.3美元或0.46%，全周計累升1.36%，連續4周上漲，創自2021年12月底以來最長升勢。

●英國富時100指數上周五收報7,500點，升34點或0.47%；法國CAC指數收報6,553點，升9點或0.14%；德國DAX指數收報13,795點，升101點或0.74%。

●西班牙7月份通脹升至10.8%，創近38年新高。

●網傳提早攞MPF有新要求，積金局：言論失實。

●澳門經濟學會料未來3個月經濟持續低迷。