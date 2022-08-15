5家國企準備申請由美除牌　官媒：中方無意主動金融脫鈎

5家國企申請自願將美國存託股份(ADR)從紐交所退市。內地官媒引述接近監管的權威人士強調，內地着力構建「雙循環」發展格局，積極融入全球市場，不會主動推動金融「脫鈎」，料事件不會對中概股或中美股市造成帶來巨大衝擊，並指應該理性看待，不必過分解讀。

報道指，5家公司均為A股、H股、美股上市公司，由美國退市不會影響其後續融資活動。

報道並引述投行界指，今次不是「退市潮」開始，原因是大部分中概股多數股份都在美上市，除非私有化或轉移至其他交易所，否則基於商業考慮一般不會除牌。此外，美國市場在支持科技創新型、初創型企業方面仍有優勢，對部分企業融資發展仍具吸引力。再者，部分公司不具備在港第二上市，或分拆到內地A股上市的條件。

有分析指，國企申請除牌是中方發出耐性有限的訊號，甚至反映中美緊張關係升級，但券商富瑞(Jefferies)認為是正面信號，顯示中方開始決定哪些公司須除牌，餘下股份有望給美方審查會計底稿，維持在美上市地位。