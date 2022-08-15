內地7月一線城市樓價按月微漲　二三線整體呈降勢

國家統計局公布，2022年7月份，70個大中城市中，商品住宅銷售價格下降城市個數略增；一線城市商品住宅銷售價格按月微漲、按年升幅回落，二、三線城市按月整體呈降勢、按年跌幅擴大。

其中北京新建商品住宅價格按月升幅縮至0.5%，前值升0.8%；按年升5.5%，前值升5.8%；上海7月按月升0.5%，前值升0.5%，按年升3.5%，前值升3.4%；廣州7月按月升0.3%，前值同升0.3%，按年升0.4%，前值升0.3%；深圳按月下跌0.2%，前值升0.2%，按年升3%，前值升3.6%。

二手住宅方面，北京價格按月升0.2%，前值升0.5%，按年升4.1%，前值升4.5%；上海價格按月升0.8%，前值升0.2%，按年升2.4%，前值升2.3%；廣州價格按月升0.1%，前值升0.5%，按年升0.6%，前值升1.2%；深圳價格按月跌0.5%，前值跌1%，按年跌3.5%，前值跌3.4%。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶稱，7月份一線城市新建商品住宅銷售價格按月升0.3%，升幅較6月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格按月升0.2%，升幅較6月擴大0.1個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格由6月升0.1%轉為持平；二手住宅銷售價格按月下降0.2%，跌幅較6月擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格按月均跌0.3%，降幅均與6月相同。

繩又指，7月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按年下降城市有48個，個數與6月相同；二手住宅銷售價格按年下降城市有61個，較6月增加4個。一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年各升3.1%及0.9%，漲幅比6月均回落0.2個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降0.5%及2.5%，降幅較6月分別擴大0.3和0.4個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降3.2%和3.9%，降幅較6月分別擴大0.4和0.2個百分點。