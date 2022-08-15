Apple傳更新私隱政策前　曾與Facebook討論營收共享

蘋果公司(Apple Inc.)在2021年更新iOS 14私隱政策，限制廣告商收集用家數據，令依賴廣告收入的科企因而不滿。外媒報道，在Apple與Facebook發生私隱糾紛前，兩家企業曾討論「營收共享協議」，例如推出無廣告、訂閱版的Facebook。

據報，Apple在2016至2018年間就各種交易與Facebook談判，試圖從Facebook營收中分一杯羹。消息人士指，Apple接洽Facebook，並稱希望「共同打造業務」，其中想法就是推出基於訂閱的無廣告版Facebook App，讓Apple可以獲取15%至30%的Facebook營收。不過，Facebook決定反對訂閱模式，在經歷爭議後，Facebook最終更名為Meta，發展元宇宙。

Apple發言人受訪時表示，公司會定期與開發商開會，提出建議、解決疑難雜症，並協助他們持續發展其業務。他又表示，Apple與Facebook的合作談判，與Apple最終發布私隱保護功能「應用程式追蹤透明度(App Tracking Transparency, ATT)，兩者之間沒有任何關聯。

ATT可防範iOS、iPadOS App暗中追蹤用家上網行蹤，該功能對Facebook平台的廣告收入這成巨大衝擊，Facebook發起行動抵制Apple ATT。Facebook表示，ATT功能對2022年營收造成高達100億美元的衝擊。