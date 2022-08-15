鬼城處處！內地房屋空置率逾12%　恐拖垮樓市

內地樓市前景堪憂。外媒報道，內地房地產研究機構貝殼研究院警告，內地房地產市場現時有5,000萬間空置房屋，比率高達12.1%，恐導致內地樓市陷入更大危機。

該研究院的報告指，內地並不缺乏房屋，有很多樓房是空置單位，空置率如此高是極之危險。空屋意味潛在供應龐大，如果樓市預期轉壞，大量空屋將會釋放，可能進一步增加樓價下跌的壓力。

報告顯示，內地平均空置率達12.1%，高過美國的11.1%、澳洲的9.8%，以及英國的0.9%。

若根據內地著名經濟學家任澤平去年的研究，12.1%的空置率相當於近5,000萬個單位。他去年的研究指，內地截至2020年已落成房屋數量約4億伙。

外國機構預測的數字更高，英國研究諮詢公司凱投宏觀(Capital Economics)去年預估內地有3,000萬間未售房屋，另有近1億間房屋或無人居住。

江西省省會南昌市有中介解釋，部分空置單位是2016至2018年期間樓市過熱時期的遺留物，當時許多人蜂擁買樓投資。據貝殼研究院報告，南昌市約1/5的單位無人居住，在其監測的28個城市中居首。