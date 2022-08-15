內地7月社會消費品零售總額按年升2.7%　遠遜預期

中國國家統計局公布，7月份，社會消費品零售總額35,870億元人民幣(下同)，按年升2.7%，預期升4.9%，比6月回落0.4個百分點，按月增長0.27%。今年首7個月，社會消費品零售總額246,302億元，按年下降0.2%，降幅比1至6月份收窄0.5個百分點。

月內，工業增加值按年升3.8%，預期升4.3%，比6月回落0.1個百分點；按月升0.38%。1至7月規模以上工業增加值按年增長3.5%，比1至6月份加快0.1個百分點。

今年1至7月，全國固定資產投資(不含農戶)為319,812億元，按年增加5.7%，預期升6.2%，比1至6月份回落0.4個百分點；按月增長0.16%。其中，民間固定資產投資178,073億元，按年增2.7%。

另外，1至7月份，全國城鎮新增就業783萬人。7月份全國城鎮調查失業率為5.4%，預期5.5%，比6月下降0.1個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.6%。

至於7月末，商品房待售面積54,655萬平方米，按年增7.5%，其中住宅待售面積亦增14.1%。首7月商品房銷售面積78,178萬平方米，按年下降23.1%，當中住宅銷售面積下降27.1%；商品房銷售額75,763億元，下降28.8%，其中住宅銷售額下降31.4%；全國房地產開發投資79,462億元，按年降6.4%，其中住宅投資60,238億元，下降5.8%。

總的來看，7月份，面對國際環境更趨複雜嚴峻和國內疫情散發多發的不利局面，各地區各部門堅持穩中求進工作總基調，有力實施穩經濟一籃子政策措施，生產供給繼續恢復，就業物價總體平穩，對外貿易增勢良好，民生保障有力有效，經濟延續恢復態勢，但也要看到世界經濟滯脹風險上升，國內經濟恢復基礎尚不牢固。下階段，要堅持以穩中求進工作總基調，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，進一步高效統籌疫情防控和經濟社會發展，抓住經濟恢復關鍵期，並擴大國內需求、穩就業及穩物價，有效保障和改善民生，鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。