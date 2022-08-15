香港仔興偉冰廠凍房全幢招收意向書　9月30日截止

世邦魏理仕獲業主委任為獨家代理，出售位於香港仔田灣海旁道9號的興偉冰廠凍房全幢物業，此項目現公開招募意向書，截止提交日期為9月30日。

興偉冰廠凍房為一幢樓高12層的工業及冷庫物業，總建築面積約200,081平方呎，現由單一租戶全數承租。持牌低溫冷庫位於物業的5至11樓，高溫冷庫則於物業2樓，4樓為製冰工場，每日最高可生產達400塊工業用大冰塊。大廈1樓為附屬辦公室及傳統乾貨貨倉，而2間持牌食品廠各設於地下部分及3樓。貨物装卸區位於地下，附有12個大型貨車車位及10個客貨車車位。此外，物業面向香港仔灣的部份可供船隻停泊，方便直接起卸冰塊。

此外，物業天台已計劃安裝太陽能發電板，為新買家帶來額外的收入，同時提供環境、社會和管治(ESG)方面的利益，符合主流企業營運準則及投資策略。

世邦魏理仕執行董事兼資本市場主管甄浚岷稱，現時全港共有79間持牌冷庫，大部分由舊式分層工業大廈改建而成，以及10座全幢持牌凍倉，而興偉冰廠凍房是目前市場上唯一放售的全幢冷庫物業，相信投資市場對香港冷庫物業的需求將持續攀升，此類資產將受投資者追捧。