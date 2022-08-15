耀才「估中恒指」活動第3回合賽果　無人贏100萬黃金大獎

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，「估中恒指 贏100萬黃金」推出迄今總共3個回合，累積參加人數近6位數字，每回合參加人數均節節攀升；第3回合戰況更為激烈，近日恒指走勢難捉摸，估中並非易事，獲得安慰獎的陳展瑩競猜之收市點數與恒指8月8的實際收市點數僅差0.01點之微，與「100萬元千足黃金」大獎暫無緣，不過仍穩奪是次新增價值「3萬元千足黃金」安慰獎。未來集團勢再舉辦估恒指活動，料吸引更多民間「估神」來爭奪。

許繹彬表示，儘管是次未有參賽者奪得大獎，但集團亦視最貼近者為新一屆「估神」，稍後將舉行頒獎典禮，向得獎幸運兒頒發「3萬元千足黃金」安慰獎。許繹彬續指，耀才一直以來推出不同的有獎遊戲及比賽，一來回饋客戶支持，二來增加與市民互動，未來將繼續舉辦不同類型的投資比賽。最近集團更獲芝加哥商品交易所邀請，夥拍推出全新一屆《期神爭霸戰》，送出超過10萬元的獎品及獎座，期望藉此比賽吸引更多年輕初哥及新客戶了解環球期貨知識，學識期貨投資理念和應用方法。