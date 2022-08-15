耀才「估中恒指」活動第3回合賽果 無人贏100萬黃金大獎
2022年08月15日 10:35
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「估中恒指 贏100萬黃金」推出以來人氣高企，第三回合剛剛圓滿結束，得獎結果周一出爐。
耀才證券(01428)的「估中恒指 贏100萬黃金」推出以來人氣高企，第3回合剛剛圓滿結束，得獎結果周一(15日)出爐。今次競爭激烈，有數名參賽者競猜8月8日的恒指收市價(即20,045.77點)，均只差一點之內，最貼近者更只差0.01點，與最高大獎的「100萬千足黃金」可謂「擦身而過」，但仍可獲耀才是次專誠增設的「3萬元千足黃金」安慰獎，最終由「新晉估神」陳展瑩獲得。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，「估中恒指 贏100萬黃金」推出迄今總共3個回合，累積參加人數近6位數字，每回合參加人數均節節攀升；第3回合戰況更為激烈，近日恒指走勢難捉摸，估中並非易事，獲得安慰獎的陳展瑩競猜之收市點數與恒指8月8的實際收市點數僅差0.01點之微，與「100萬元千足黃金」大獎暫無緣，不過仍穩奪是次新增價值「3萬元千足黃金」安慰獎。未來集團勢再舉辦估恒指活動，料吸引更多民間「估神」來爭奪。
許繹彬表示，儘管是次未有參賽者奪得大獎，但集團亦視最貼近者為新一屆「估神」，稍後將舉行頒獎典禮，向得獎幸運兒頒發「3萬元千足黃金」安慰獎。許繹彬續指，耀才一直以來推出不同的有獎遊戲及比賽，一來回饋客戶支持，二來增加與市民互動，未來將繼續舉辦不同類型的投資比賽。最近集團更獲芝加哥商品交易所邀請，夥拍推出全新一屆《期神爭霸戰》，送出超過10萬元的獎品及獎座，期望藉此比賽吸引更多年輕初哥及新客戶了解環球期貨知識，學識期貨投資理念和應用方法。
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