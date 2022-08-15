內地7月發電量按年增4.5% 原煤及原油進口跌幅收窄
2022年08月15日 10:52
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國家統計局公布，7月份規模以上工業原煤、原油、天然氣及電力生產均保持增長，與6月份相比，電力、原煤及天然氣生產增速加快，原油則保持穩定增長。
其中，電力生產增速加快。該月發電8,059億千瓦時，按年升4.5%，增速比6月加快3個百分點，日均發電260億千瓦時。今年首7個月，發電量4.77萬億千瓦時，按年增加1.4%。
至於原煤生產增速亦加快，進口降幅收窄。月內生產原煤3.7億噸，按年增加16.1%，增速比６月加快0.8個百分點，日均產量1,202萬噸。進口煤炭2,352萬噸，按年跌22.1%，降幅比6月收窄10.9個百分點。首7月生產原煤25.6億噸，按年升11.5%，進口煤炭13,852萬噸，按年下降18.2%。
天然氣生產增速加快，進口跌幅收窄。7月份，生產天然氣171億立方米，按年增8.2%，增速比6月加快7.8個百分點，日均產量5.5億立方米；進口天然氣870萬噸，按年下降6.9%，降幅比6月收窄6個百分點。1至7月份，生產天然氣1,267億立方米，按年升5.4%；進口天然氣6,221萬噸，按年下降9.6%。
另外，原油生產穩定增長，進口降幅略有收窄。7月份，生產原油1,713萬噸，按年增長3%，增速比6月放緩0.6個百分點，日均產量55.2萬噸；進口原油3,733萬噸，按年下降9.5%，降幅比6月收窄1.1個百分點。今年1至7月，生產原油12,000萬噸，按年增3.7%。進口原油28,984萬噸，按年下降4%。