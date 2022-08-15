【高盛推介】美團逆市倒升　即市資金留意淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周四(11日)重上170港元水平，到周五(12日)再升約1.5%，今(15日)早市低開後隨即反彈，重上180元，最新漲近2%報182.6元。有券商指，內地消費於次季末開始復甦及集團致力優化成本利好因素，預料市場或上調對美團的次季預測。該行重申對美團「增持」評級，目標價225元。

觀察個股輪證資金流向，上周5個交易日共錄得約1,590萬元資金流入好倉。淡倉於上周四及上周五共錄得約680萬元資金流入，今早即市也見資金趁高開淡倉。

觀察港股通資金流向，上周五北水轉向沽出美團，錄得約4,460萬元資金淨賣出。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。