【高盛推介】美團逆市倒升 即市資金留意淡倉
2022年08月15日 11:03
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周四(11日)重上170港元水平，到周五(12日)再升約1.5%，今(15日)早市低開後隨即反彈，重上180元，最新漲近2%報182.6元。有券商指，內地消費於次季末開始復甦及集團致力優化成本利好因素，預料市場或上調對美團的次季預測。該行重申對美團「增持」評級，目標價225元。
觀察個股輪證資金流向，上周5個交易日共錄得約1,590萬元資金流入好倉。淡倉於上周四及上周五共錄得約680萬元資金流入，今早即市也見資金趁高開淡倉。
觀察港股通資金流向，上周五北水轉向沽出美團，錄得約4,460萬元資金淨賣出。
美團購(22492)，行使價205.2元，2022年11月08日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿。
美團購(17342)，行使價220元，2022年11月23日到期，實際槓桿7.0倍，價外、低面值。
美團牛(64591)，收回價165元，行使價162元，換股比率500，槓桿比8.8倍，相近收回價貼牛中街貨最低。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意美團沽(20048)。中期選擇可留意低街貨美團沽(21533)。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊(63542)，遠熊選擇可留意美團熊58656，與現價有約20及30元收回距離。
美團沽(20048)，行使價158.48元，2022年10月24日到期，實際槓桿6.9倍，貼價。
美團沽(21533)，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿5.6倍，中期、低街貨。
美團熊(63542)，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊(58656)，收回價210元，行使價213元，換股比率500，槓桿比率5.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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