匯德收購掛牌　加快物色合適收購對象

他又指，收購目標不單考慮企業的創新性和盈利能力，同時着重可持續發展，包括擁有良好的管治架構。

匯德收購獲79名投資者認購，僅較上市要求75名略為多。陳氏坦言，近期環球市況波動性大，加上地緣政治局勢緊張，俄烏戰爭不止息，對上市而言是不太理想的環境，但公司能成功上市，並集資逾10億港元已相當滿意。

對於本港SPAC市場成交量較低，他認為，SPAC是本港的新上市機制，推出時間較其他交易市場為遲，但上市門檻、收購要求等均較高，整體設計對投資者保護相對較高。

由於沒有散戶參與，專業投資者在未知公司具體收購目標時，主要看重SPAC的潛力增長，故二手市場買賣意欲不高。

至於日後會否考慮再發起SPAC時，陳表示，匯德收購上市屬里程碑，現階段目前會先專注尋求收購，完成後再作其他考慮。

匯德收購獲惠理集團創辦人之一葉維義創立的本地基金Argyle Street Management認購，其控制的Antong Road Limited獲配售47.01%股份及47.01%權證，並將成為公司的控股股東。陳指出，公司對每名股東都有義務提交最好的收購對象。