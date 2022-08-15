匯德收購掛牌 加快物色合適收購對象
2022年08月15日 11:07
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右為陳德霖。
本港第3隻特殊目的收購公司(SPAC)匯德收購(07841)周一(15日)掛牌，主席陳德霖表示，上市後會利用其網絡，收購大中華區的金融服務及科技公司，惟目前未鎖定一間公司，亦難言能否於年內公布併購詳情，但強調會加快物色合適的收購對象，盡最大努力進行de-SPAC。
他又指，收購目標不單考慮企業的創新性和盈利能力，同時着重可持續發展，包括擁有良好的管治架構。
匯德收購獲79名投資者認購，僅較上市要求75名略為多。陳氏坦言，近期環球市況波動性大，加上地緣政治局勢緊張，俄烏戰爭不止息，對上市而言是不太理想的環境，但公司能成功上市，並集資逾10億港元已相當滿意。
對於本港SPAC市場成交量較低，他認為，SPAC是本港的新上市機制，推出時間較其他交易市場為遲，但上市門檻、收購要求等均較高，整體設計對投資者保護相對較高。
由於沒有散戶參與，專業投資者在未知公司具體收購目標時，主要看重SPAC的潛力增長，故二手市場買賣意欲不高。
至於日後會否考慮再發起SPAC時，陳表示，匯德收購上市屬里程碑，現階段目前會先專注尋求收購，完成後再作其他考慮。
匯德收購獲惠理集團創辦人之一葉維義創立的本地基金Argyle Street Management認購，其控制的Antong Road Limited獲配售47.01%股份及47.01%權證，並將成為公司的控股股東。陳指出，公司對每名股東都有義務提交最好的收購對象。
匯德收購每手買賣單位為11.5萬股，初始價值為每手115萬港元；匯德收購權證(04841)每手買賣單位為5.75萬份。