【高盛推介】騰訊周三發榜 股價在300元水平整固
2022年08月15日 11:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊上周四(11日)重上300港元水平，上周五(12日)微升約0.2%，今(15日)早市回調整固，早段曾低見299.2元後跌幅收窄，最新報300.8元，跌約1%。騰訊將於本周三(17日)公布次季業績，市場料非國際財務報告準則純利介乎203.18億至276.23億元人民幣，按年跌18.8至40.3%。有券商料，市場將關注封城下業務復甦情況、成本優化進展。投資者將關注騰訊管理層對旗下網遊下半年推出、廣告、金融科技業務及股份回購等指引。
觀察個股輪證資金流向，上周資金吸納好倉，5個交易日共錄得約2,310萬元資金流入，為上周最多資金流入的個股相關資產。
淡倉於上周四錄得約550萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，上周五北水繼續買入騰訊，錄得約3,500萬元資金淨買入。
投資者如看好，要留意公布業績後因不確定性減低，引申波幅或會回落，而價外證波幅風險高，投資者宜留意貼價兼中年期產品控制風險。認購證方面的高槓桿選擇可留意熱門騰訊購(21821)。中期選擇可留意屬行使價300至379元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(22109)。低面值的長年期選擇可留意騰訊購(14961)。牛證方面可留意屬遠牛的騰訊牛(60742)，與現價有約25元收回距離。
騰訊購(21821)，行使價350.97元，2022年10月27日到期，實際槓桿12.2倍，高槓桿、熱門。
騰訊購(22109)，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿9.3倍，行使價300至379元、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購(14961)，行使價350元，2023年12月19日到期，實際槓桿3.6倍，低面值、長年期。
騰訊牛(60742)，收回價275元，行使價272.2元，換股比率500，實際槓桿10.2倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
投資者如看淡，認沽證方面的低面值選擇可留意騰訊沽(22344)。貼價選擇可留意騰訊沽(21290)。熊證方面的貼熊選擇可留意騰訊熊(65123)，遠熊選擇可留意騰訊熊64042，與現價有約10及20元收回距離。
騰訊沽(22344)，行使價250.8元，2023年01月26日到期，實際槓桿6.0倍，低面值。
騰訊沽(21290)，行使價280元，2022年12月21日到期，實際槓桿6.1倍，貼價。
騰訊熊(65123)，收回價310元，行使價313元，換股比率500，實際槓桿18.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
騰訊熊(64042)，收回價320元，行使價323元，換股比率500，實際槓桿12.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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