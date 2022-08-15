【高盛推介】騰訊周三發榜　股價在300元水平整固

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊上周四(11日)重上300港元水平，上周五(12日)微升約0.2%，今(15日)早市回調整固，早段曾低見299.2元後跌幅收窄，最新報300.8元，跌約1%。騰訊將於本周三(17日)公布次季業績，市場料非國際財務報告準則純利介乎203.18億至276.23億元人民幣，按年跌18.8至40.3%。有券商料，市場將關注封城下業務復甦情況、成本優化進展。投資者將關注騰訊管理層對旗下網遊下半年推出、廣告、金融科技業務及股份回購等指引。

觀察個股輪證資金流向，上周資金吸納好倉，5個交易日共錄得約2,310萬元資金流入，為上周最多資金流入的個股相關資產。

淡倉於上周四錄得約550萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，上周五北水繼續買入騰訊，錄得約3,500萬元資金淨買入。

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