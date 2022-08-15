賽生藥業獲授中國獨家開發及商業化Vaborem權利
2022年08月15日 12:05
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賽生藥業(06600)公布，與A.Menarini Asia-Pacific Holdings Pte.Ltd.(美納里尼集團旗下公司)已訂立一項許可及合作協議，授予集團根據此前美納里尼與Melinta Therapeutics的許可協議在中國獨家開發及商業化Vaborem®(注射用美羅培南偉博巴坦)。該等許可協議項下，擬進行的交易旨在擴大治療選擇，以應對耐藥菌感染的公共衛生威脅，特別是碳青霉烯類耐藥腸桿菌科細菌感染(「CRE」)。
Vaborem®(注射用美羅培南偉博巴坦)為碳青霉烯類抗菌藥物，以及A類及C類絲氨酸酶β內醯胺酶的新型苯硼酸β-內醯胺酶抑制劑的固定劑量組合，專開發用於抑制CRE(包括最常見CRE類別之一的肺炎克雷伯菌碳青霉烯酶(「KPC」)產生的細菌感染)。
根據許可協議，倘其於中國獲批，賽生將利用其開發能力進行臨床試驗，並運用其銷售、
營銷及註冊的經驗商業化Vaborem®(注射用美羅培南偉博巴坦)。賽生將向Menarina支付一筆現金預付款，並於達成多項里程碑後作出額外付款。未來賽生亦將根據Vaborem®(注射用美羅培南偉博巴坦)在中國的淨銷售額向美納里尼支付特許權使用費。