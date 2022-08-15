賽生藥業獲授中國獨家開發及商業化Vaborem權利

Vaborem®(注射用美羅培南偉博巴坦)為碳青霉烯類抗菌藥物，以及A類及C類絲氨酸酶β內醯胺酶的新型苯硼酸β-內醯胺酶抑制劑的固定劑量組合，專開發用於抑制CRE(包括最常見CRE類別之一的肺炎克雷伯菌碳青霉烯酶(「KPC」)產生的細菌感染)。

根據許可協議，倘其於中國獲批，賽生將利用其開發能力進行臨床試驗，並運用其銷售、

營銷及註冊的經驗商業化Vaborem®(注射用美羅培南偉博巴坦)。賽生將向Menarina支付一筆現金預付款，並於達成多項里程碑後作出額外付款。未來賽生亦將根據Vaborem®(注射用美羅培南偉博巴坦)在中國的淨銷售額向美納里尼支付特許權使用費。