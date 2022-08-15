張智威：恒指續兩萬關徘徊 中免毋須心急認購
2022年08月15日 12:07
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信誠證券聯席董事張智威表示，由於大市成交薄弱，恒指持續兩萬關徘徊，有波幅但無升跌，料後市並無方向，於19,500至20,300點上落。短線投資者不要「大貪」，於200至300點區間食胡即可。
多家國企日前申請將其ADR從紐交所退市，包括國壽(02628)、中石油(00857)、中石化(00386)；中鋁(02600)及上石化(00338)，預計生效日期為9月初。張指消息負面，但5家企業的市值佔ADR股份不足100億人民幣，對港交所股價影響不大，即使港交所跟隨大市下跌，但跌幅未見深，亦不建議投資者借勢短炒。
海底撈(06862)發盈警，預期中期錄得淨虧損約2.25億至2.97億元人民幣。張表示，盈警只是反映早前情況，市場仍然憧憬防疫措施逐步放寬，早期股價亦已反映負面消息。他說，海底撈股價橫行數月，形容是「去到盡頭見曙光」，帶動股價炒上，或可挑戰19.5元水平。
中國最大免稅店營運商中國中免(01880)招股，招股價最高為165.5港元，發行1.02億股，每手100股，入場費16,716.8元。張認為，受疫情影響，中國中免業務普通，加上A股股價由高位下跌，有一定參考價值，投資者可待中國中免上市，跌穿招股價後吸納，再博反彈。