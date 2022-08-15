周樂樂：中下游工業見利好　關注高端製造業

上周大盤震盪向好，重要指數除科創50收跌0.96%外，均收漲，其中，上證指數收漲1.55%、深證成指升1.22%、創業板指微漲0.27%。申万一級行業中，29升2跌。煤炭(+8.48%）、石油石化(+6.86%)、綜合（+5.04%）升幅靠前，只有農林牧漁(-1.92%)、汽車(-0.48%)回調。數據來看，市場整體偏強，板塊輪動明顯，尤其是新材料、新科技、新能源方向輪番炒作。

國內方面，上周重磅數據接連出爐。7月CPI按年增速雖上行至2.7%，但核心CPI按年漲幅由1.0%下行至0.8%，PPI按年增速回落，上游能源及原材料端的成本壓力趨緩，而後續PPI向CPI傳導的渠道並不暢通，壓力主要集中在生產端而非消費端。筆者認為，近期政策面對「穩物價」的關注度雖有提升，但利率大幅上行可能性逐步降低。另外，國內央行發布第二季度貨幣政策執行報告表示，國內消費恢復面臨居民收入不振、資產負債表受損和消費場景受限等挑戰，後續貨幣政策將在不超發貨幣的基礎上，更加重視對實體經濟發展在質量上的支持。認為央行對實施超寬鬆貨幣政策比較謹慎。國內最新公布的7月新增社融僅7,561億元，比市場一致預期的1.35萬億元低了近一半，創6年以來新低。社融分項顯示居民和企業端融資需求均快速減弱，筆者認為，實際上問題的癥結來自於房地產市場，7月風險事件或會加劇房地產預期的弱化。因此當下更需要落實的是政治局會議提出的因城施策，改善市場預期，提振信心，啟動有效融資需求。

海外市場方面，美國7月CPI和核心CPI分別按年增長8.5%和5.9%，均低於預期值，市場對美國聯儲局放緩加息步伐的信心增強，有利於美股企穩回升，同時，美國國債收益率回落，也有利於美國推行氣候投資法案與晶片法案的投資，增強市場對美國經濟的增長預期。筆者認為，美國通脹增速放緩超預期，但是否見頂仍有待後續觀察。目前需要謹慎的是後續中美關係走向，上周末5間中字頭公司宣布自願由美股退市，市場對於中概股的擔憂近期或難以消除。

展望後市，市場景氣度逐步向中下游傾斜：中游工業方面，隨着PPI的下降，預計下半年原材料加工行業的景氣度或將出現拐點，而高端製造(專用設備、通用設備、計算機通訊和電子設備)的景氣度或於Q3出現明顯修復。下游工業方面，隨着國內經濟復甦，食品製造業、汽車製造等行業景氣度向好更具有確定性。

勝利證券副首席運營官周樂樂