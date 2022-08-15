陳偉明：不排除恒指再跌穿19500點

美國上周三晚公布的通脹數據有降溫迹象，加息預期降溫，美匯跌、美股升，帶動港股上周四(11日)開始顯著回升，加上龍湖亦澄清未有商票逾期，港股於今早再度升近20,300點。本周有多隻重磅股放榜，市場觀望氣氛濃厚，預期港股短期內繼續難走出上落市格局。

目前市場上很多投資者認為港股19,500點以下有機會出現雙底回升，但筆者仍然傾向審慎應對後市，因為美國通脹居高難下，加息預期很快又會再次升溫，加上中美局勢再趨緊張，而內地爛尾樓問題仍未解決，港股在20,000點以上的向下機率始終多於向上，不排除恒指再度跌穿19,500點，建議投資者繼續逢高做淡，Long Put即月價外600點恒指期權。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明