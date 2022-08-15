陳偉明：不排除恒指再跌穿19500點
2022年08月15日 14:41
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內地上周公布的通脹數據上漲、生產數據放緩，再突然傳出藍籌內房股龍湖集團(00960)出現商票逾期情況，恒指一如筆者於10天線附近預阻回落，並跌穿19,500點後於上周三(10日)19,469見底回升，雖然港股成交持續委縮，上周亦只是在大約19,500至20,300點悶市上落，但上周建議的炒波幅上落市策略繼續帶領大家在悶市中贏錢。
美國上周三晚公布的通脹數據有降溫迹象，加息預期降溫，美匯跌、美股升，帶動港股上周四(11日)開始顯著回升，加上龍湖亦澄清未有商票逾期，港股於今早再度升近20,300點。本周有多隻重磅股放榜，市場觀望氣氛濃厚，預期港股短期內繼續難走出上落市格局。
目前市場上很多投資者認為港股19,500點以下有機會出現雙底回升，但筆者仍然傾向審慎應對後市，因為美國通脹居高難下，加息預期很快又會再次升溫，加上中美局勢再趨緊張，而內地爛尾樓問題仍未解決，港股在20,000點以上的向下機率始終多於向上，不排除恒指再度跌穿19,500點，建議投資者繼續逢高做淡，Long Put即月價外600點恒指期權。
耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明