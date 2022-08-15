聯想夥電訊盈科合作發展亞洲資訊科技服務市場
2022年08月15日 15:10
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聯想集團(00992)與電訊盈科(00008)合作，成立戰略夥伴合作關係聯想電訊盈科企業方案有限公司(Lenovo PCCW Solutions Limited)，將在市場規模總值達3,200億美元的亞洲資訊科技服務市場尋求發展。聯想集團執行副總裁、方案服務業務集團總裁黃建恆表示，雙方的專長及人才所產生的協同效應，將有助新公司在亞太區的市場拓展及競爭力提升。
該合資公司將為客戶提供的綜合資訊科技服務、設備及數碼基建的一站式解決方案，並以科技創新，促進客戶的業務及營運轉型。
聯想電訊盈科企業方案行政總裁李喆指，這次的戰略夥伴合作關係，加快公司在區內資訊科技解決方案業務的增長提供獨特的機遇，並有助擴大技能、版圖及解決方案組合，透過高水平科技人才的綜合優勢，為區內的智慧城市發展作出貢獻。新公司聯想電訊盈科企業方案的成立，能讓其客戶受惠於聯想旗下方案服務業務集團的多元化技能、專業人才及開拓市場能力。
市場數據顯示，2022年亞洲區的資訊科技服務市場規模預期約為3,200億美元，並將以超過10%的年複合增長率增加，至2026年，規模將超過4,700億美元。