聯想夥電訊盈科合作發展亞洲資訊科技服務市場

該合資公司將為客戶提供的綜合資訊科技服務、設備及數碼基建的一站式解決方案，並以科技創新，促進客戶的業務及營運轉型。

聯想電訊盈科企業方案行政總裁李喆指，這次的戰略夥伴合作關係，加快公司在區內資訊科技解決方案業務的增長提供獨特的機遇，並有助擴大技能、版圖及解決方案組合，透過高水平科技人才的綜合優勢，為區內的智慧城市發展作出貢獻。新公司聯想電訊盈科企業方案的成立，能讓其客戶受惠於聯想旗下方案服務業務集團的多元化技能、專業人才及開拓市場能力。

市場數據顯示，2022年亞洲區的資訊科技服務市場規模預期約為3,200億美元，並將以超過10%的年複合增長率增加，至2026年，規模將超過4,700億美元。