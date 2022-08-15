接受《彭博》調查的經濟學家表示，由於能源短缺可能推升本已創紀錄的通膨繼續走高，歐元區經濟衰退的機率，達到 2020 年 11 月以來最高水準。

經濟學家預計歐元區連兩季經濟萎縮的機率，已由前次調查的 45% 上升至 60%，高於俄羅斯入侵烏克蘭前的 20%。

調查認為，德國經濟可能最早從本季開始陷入停滯。德國是歐元區最大的經濟體，也是最容易因俄羅斯天然氣供應削減受到衝擊的國家。

不斷上升的生活成本，正在傷害歐元區企業和家庭，俄羅斯的能源威脅讓這一問題加速惡化。此外，嚴重乾旱導致今年夏天歐洲河流水位下降，供應瓶頸狀況更糟。

2022 年通膨率目前預計平均接近 8%，約為歐洲央行目標的 4 倍，明年料為 4%。然而，受訪者仍然預計，到 2024 年，通膨率將放緩至 2％的目標範圍內。

經濟學家預計，歐洲央行將在 9 月升息 50 個基點，並預計明年 3 月升息 25 個基點。

與此同時，彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 認為，隨著通膨見頂，今年冬天歐元區經濟衰退即將到來，不過，如果消費者免受能源危機最嚴重的影響，歐元區可能會勉強擺脫經濟衰退。

Jamie Rush 為首的經濟學家認為，今年冬天預計會有很多事情發生，異常寒冷的天氣、不願共享資源、法國發電業務的更嚴重中斷、或隨著貨幣緊縮的持續而使公債殖利率井噴，都可能使歐元區陷入更深層次的衰退。