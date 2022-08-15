道期跌逾百點 油價挫近2%
2022年08月15日 16:11
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●美匯指數報105.93；港匯見7.8358；離岸人民幣(CNH)報6.7782；美元兌日圓報133.43；歐元企1.0234，英鎊處1.2108。金價企1,800美元水平。布油報96.36美元，紐油報90.45美元。比特幣企2.4萬美元水平。道指期貨跌145點。
●恒生指數全日收報20,040點，跌134點或0.67%；國企指數收報6,814點，跌43點或0.63%；科技指數收報4,308點，跌41點或0.96%。主板成交737億港元。https://bit.ly/3bYtZri
-聯想夥電訊盈科合作發展亞洲資訊科技服務市場。
-摩通：內房股上半年盈利料挫三成，幾家恐發盈警。
●滬綜指收跌不足1點，金融股跌1.3%，釀酒及飛機製造股跌0.8%至0.9%，傳媒娛樂股跌0.6%，地產股跌0.3%。https://bit.ly/3SQE4qB
●中國經濟：
-內地7月社會消費品零售總額按年升2.7%，遠遜預期。
-內地房屋空置率逾12%，恐拖垮樓市。
-統計局：下階段內地要擴大有效需求及基礎設施投資。
-內地7月發電量按年增4.5%，原煤及原油進口跌幅收窄。
-四川省電力供應緊張，當局要求企業停工「讓電予民」。
●英國樓8月叫價跌1.3%，加息影響料續浮現。
●恒生銀行今推出綠色收條服務。
●瑞聯銀行料歐美央行9月前也不會暫緩加息。
●沙特王子在俄烏開戰後斥39億掃俄國油氣股。
●乾旱氣候影響產量，美國或陷蕃茄醬短缺危機。
●Apple傳更新私隱政策前，曾與Facebook討論營收共享。
●台灣珍珠奶茶衝出國際，泰國市場總值近9億元。