【恒大危機】財匯局對恒大物業帳目及審計展開調查
2022年08月15日 16:17
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內地房地產發展商中國恒大(03333)身陷財政危機！具核師數監管職能的財務匯報局繼去年10月起就中國恒大集團(03333)有關持續經營的匯報展開調查，周一(15日)宣布將其調查範圍擴大至其子公司恒大物業(06666)，涉及恒大物業2020年及2021年上半年度的財務報表，並對核數師羅兵咸永道會計師事務所就2020年帳目進行的審計展開調查。
財匯局指，根據中國恒大和恒大物業於2022年7月22日分別發布的公告，財匯局識別了帳目中有關受限制銀行存款和其他貸款之分類、質押擔保之計量以及關聯交易之披露的問題，以及審計的相關問題。
恒大物業是中國恒大的主要附屬公司。恒大物業及其附屬公司的財務狀況及業績表現均併入中國恒大的財務報表。
財匯局重申，在必要情況下，公布展開查訊和調查或擴大其範圍，以保障股東和投資大眾的利益，從而維持公眾對金融市場和獨立核數師監管制度的信心。
財匯局去年已透過監察市場活動，在恒大2020年和2021年上半年度帳目，及羅兵咸永道2020年度審計的核數師報告中，發現中國恒大在有關持續經營匯報的充分性方面存在問題，並展開調查。