【恒大危機】財匯局對恒大物業帳目及審計展開調查

財匯局指，根據中國恒大和恒大物業於2022年7月22日分別發布的公告，財匯局識別了帳目中有關受限制銀行存款和其他貸款之分類、質押擔保之計量以及關聯交易之披露的問題，以及審計的相關問題。

恒大物業是中國恒大的主要附屬公司。恒大物業及其附屬公司的財務狀況及業績表現均併入中國恒大的財務報表。

財匯局重申，在必要情況下，公布展開查訊和調查或擴大其範圍，以保障股東和投資大眾的利益，從而維持公眾對金融市場和獨立核數師監管制度的信心。

財匯局去年已透過監察市場活動，在恒大2020年和2021年上半年度帳目，及羅兵咸永道2020年度審計的核數師報告中，發現中國恒大在有關持續經營匯報的充分性方面存在問題，並展開調查。