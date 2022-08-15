中國工廠訂單傳萎縮　全球衰退響警

外媒報道，從服飾到聖誕裝飾品的製造商透露，海外客戶訂單正萎縮，部分人士預料，現時能達到的最佳目標是與去年需求持平。

中國主要樞紐工廠的情況表明，全球家庭已勒緊褲頭應對生活成本急升，可能會在更長時間內態度謹慎，同時加重對全球潛在衰退的警告。

報道指，製造商報告表明，中國出口數據的彈性或消退。價格上漲加上中國製造商彌補因疫情大流行封鎖以及供應鏈持續造成延遲，在一定程度上協助重振。

麥格理首席中國經濟學家胡偉俊表示，未來幾個月出口增長將放緩，年底有可能見負數。惟他提到，中國製造產品的需求下降將是漸進式，而非直接崩潰。

出口商Vita Leisure指，自3月以來，出口訂單一直下降，歐洲客戶只要求購買他們去年所需產品的3至5成。海外客戶正尋求清理現有存貨，而不是訂購新產品，去年銷售熾熱，但目前轉向另一極端，需求甚至低於疫情前。

有公司指，不少零售買家需提前鎖定訂單，意味目前低迷是消費者需求可能會持續疲軟數月的訊號。中國製造商將難以彌補國內市場的海外需求短缺，內地的防疫政策已打壓消費者情緒，並對製造業造成嚴重破壞。