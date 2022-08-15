【產經直播】藍籌派績 港股可擺脫悶局？
2022年08月15日 16:37
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港股周一(15日)反覆向下，低開137點後，人民銀行意外將1年期MLF利率從2.85%下調至2.75%，帶動恒指曾升85點，但在內地經濟數據遜預期下，指數再次向下，最終收報20,040點，跌134點，成交繼續淡靜，只有737億元。美國將於周三(17日)公布7月份零售數據，再加上港股於本周有重磅藍籌派績，多重消息下，本周大市有冇機會突破悶局？
另方面，航運股沽壓，貨櫃運費指數連跌24周，另外波羅的海乾貨指數(BDI)上周五亦跌逾5%，當中東方海外(00316)遭滙證將評級由「持有」降至「減持」，拖累股價急跌14.1%，為表現最差藍籌。中遠海控(01919)亦跌近半成，航運股好景時間已過？
有5間國企宣布計劃自願從美股退市，包括中石油(00857)、中石化(00386)、中鋁(02600)、國壽(02628)及上海石化(00338)，預計生效日期為9月初，股價全日受壓，跌幅介乎2%至3%，退市消息對上述5個股份孰好孰壞？消息可否帶挈港交所？
海底撈(06862)發盈警，預料集團上半年將錄得淨虧損約2.25億至2.97億元人民幣，而2021年同期淨利潤約9,650萬元，但股價不跌反升，升7%，今日升幅僅是曇花一現？股份前景點睇？
經營免稅店業務的中國中免(01880)今日起至周四（18日）招股，每手100股，入場費16,716.8元，呢隻新股又抽唔抽得過？
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