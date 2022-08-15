【產經直播】藍籌派績　港股可擺脫悶局？

港股周一(15日)反覆向下，低開137點後，人民銀行意外將1年期MLF利率從2.85%下調至2.75%，帶動恒指曾升85點，但在內地經濟數據遜預期下，指數再次向下，最終收報20,040點，跌134點，成交繼續淡靜，只有737億元。美國將於周三(17日)公布7月份零售數據，再加上港股於本周有重磅藍籌派績，多重消息下，本周大市有冇機會突破悶局？

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