【疫下樓慌】代理商籲港府「撤辣」保樓市

樓市下行，有代理認為應檢視現行的住宅辣招稅，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，本地資金及人才外流，加上防疫「閉關自守」的策略，樓市未脫「疫週期」，住宅價量持續出現波動及調整，部分「辣招」嚴重影響物業的流動性。

他分別就3項辣招稅提出撤辣建議，包括將樓價15%的新住宅從價印花稅稅率，回復至雙倍印花稅水平，以帶動換樓鏈；至於現時同為樓價15%的買家印花稅，建議下調稅率或取消，以吸引人才及資金來港；而額外印花稅則可考慮撤銷，或將年期及稅率回復至「加強版」前水平，令部分有周轉需要的東主可賣樓套現，以免結業推高失業率。

此外，該行亦建議放寬移民政策，以提升香港對外地人才的吸引力。美聯集團助理董事(企業拓展)梁柏基指出，從美聯環球近半年的查詢數字來看，港人資金有外流趨勢，其中英國是最受港人歡迎的國家，總查詢量約40%最多，澳洲及加拿大亦分別佔約30%及10%。除了港人移民帶走本港部分資金外，部分港資亦受低匯率吸引，加上海外市場沒有買賣時間的辣稅限制，轉向投資海外物業。

美聯移民高級策略總監鄭天殷稱，與其他熱門移民國家的人才政策對比，透過香港的人才入境計劃取得永居身份要求嚴格，建議政府將「永居」時間要求縮短到約3至5年，或加入附加條件，如申請人適時繳納個人入息稅及強積金供款，即可獲香港永久性居民身份等，以補充香港人才流失的缺口。