樂享集團料上半年收入倍增　毛利則降

董事會認為，集團收入大幅增長的原因是，集團的海外電商業務在2022上半年度收入實現大幅增長，該業務正處於快速搶佔市場空間的階段，業務規模在不斷擴大，集團對於該業務的投入持續增加，特別是東南亞地區的業務規模增長迅猛；集團收入大幅增長而毛利沒有大幅增長的原因是，海外電商業務正處在搶佔市場空間的階段，公司為擴大市場佔有率，拓展更多營銷渠道及銷售渠道，對該業務進行了補貼和針對銷售商的優惠策略，致使該業務對集團的毛利貢獻較小。

集團2022上半年度境內業務的收入規模及毛利較相應期間有所下降的主要原因是：由於上半年度國家收緊了對遊戲版號的監管審批，導致集團的互娛業務新增產品受到限制，使該業務收入及毛利均受影響；因疫情原因，集團的境內電商業務，尤其是以上海為核心的華東地區，物流、倉儲等產業鏈條受到衝擊，導致集團2022上半年度國內電商產品營銷業務規模較相應期間略有下降。

今年下半年開始，集團將積極拓展境內電商產品的品類，積極拓展除遊戲外其他應用的效果營銷業務，積極擴充文化類、數字資產等新業務的布局，持續增大對海外電商業務的投入，董事會對公司未來的業務發展和經營表現充滿信心。