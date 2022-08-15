經濟新危機！別輕視氣候突變　這關係到...

近日北半球大部分地區都受超高溫影響，香港也不例外，「酷熱天氣警告」不時發出！面對近年天氣愈來愈熱兼熱浪長度超往年，有研究發現，「氣候變暖」是影響疾病最大且牽涉最多的單一因素。

別以為高熱殺菌，全球變暖使部分病原體的繁殖、成長生命周期加速，加速病原體快速適應環境，並增加其變異速度。最新研究指出，目前人類「六成病原體疾病」已因氣候變化而加快變種，對人類帶來威脅，且會嚴重窒礙經濟活動。

研究顯示，在375種影響人類的病原體疾病中，有218種、即58%因氣候影響而惡化，包括炭疽、霍亂、瘧疾、萊姆病、西尼羅河病毒和寨卡病毒等；有277種疾病由於至少一種氣候災害而加重，54種疾病有時因氣候災害而加重，僅有16%的傳染病因氣候變化而減少。

研究人員預測，在氣候變化的持續惡化下，預計到2070年，至少會發生1.5萬次新的跨物種病毒傳播。未來50年內，從動物跨物種至人類的新傳染病風險將提升，尤其是在非洲和亞洲。若要避免，就要立即減少碳排放，抑制全球氣候加速變暖，保護地球生態系統。然而，目前的能源危機正在走回頭路......