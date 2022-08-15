舜宇光學上半年盈利減半　不派中期息

期內光學零件事業的收入約43.99億元，佔集團的總收入約25.9%，而在去年同期則佔約21.9%。在手機鏡頭業務方面，集團的手機鏡頭出貨量較去年同期下降約9.1%至約6.51億件。受全球智能手機市場需求疲軟及智能手機攝像頭降規降配等不利因素的持續影響，手機鏡頭的市場競爭仍然激烈。面對不利的客觀環境，集團積極應對市場變化，深化內部卓越績效管理，圍繞「提高效率」、「提升良率」、「開源節流」、「互信共贏」的理念開展一系列內部管理能力提升活動，進而在激烈的市場競爭中繼續保持了市場份額全球第一的地位。同時，為滿足不同客戶的個性化需求，集團不斷加強研發能力及工程技術能力，於回顧期內完成了多款高規格手機鏡頭的研發，主要包括一英寸玻塑混合手機鏡頭、兩億像素超薄手機鏡頭及前置廣角(100°)小頭部手機鏡頭。此外，適用於折疊手機的超薄超小頭部手機鏡頭、兩億像素超大像面(1/1.22”)手機鏡頭及帶雙片自由曲面鏡片的超廣角手機鏡頭已實現量產。

在車載鏡頭業務方面，集團的車載鏡頭出貨量較去年同期小幅上升約0.8%至約3,761萬件，繼續保持了全球市場份額第一的地位。此外，集團持續對車載鏡頭的技術研發和產品創新進行升級，市場地位和綜合競爭實力進一步得到鞏固和提升。於回顧期內，集團新研發完成多款500萬像素玻塑混合艙內監控車載鏡頭，該類鏡頭可實現駕駛員監控和乘客監控二合一，並且獲得了多家車廠的平台化項目。同時，300萬像素玻塑混合側視高級駕駛輔助系統(ADAS)車載鏡頭已實現量產，該鏡頭不僅提高了通光量、縮小了尺寸，還大幅降低了成本。此外，通過高精度的溫漂控制技術，攻克了大光圈鏡頭因焦深小容易跑焦的技術難點，集團已實現300萬像素大光圈(FNo.1.6)玻塑混合環視車載鏡頭的量產。

在新興光學市場領域，集團緊緊抓住「元宇宙」浪潮，致力於持續探索光學在新興市場中的應用並加大對該類產品的研發投入。於回顧期內，集團完成了AR光機投影鏡頭的研發，該鏡頭具備超小尺寸，且溫漂性能優異。此外，集團的新一代VR空間定位鏡頭已實現量產。該鏡頭能進一步改善溫漂問題，並提高了空間定位的穩定性。同時，VR pancake模塊亦已實現量產。

期內光電產品事業的收入約123,7億元，佔集團的總收入約72.9%，而在去年同期則佔約77.2%。光學儀器事業的收入約2.01億元，佔集團的總收入約1.2%，而在去年同期則佔約0.9%。

展望未來，全球經濟復甦預計仍將困難重重，國際環境錯綜複雜，故消費需求恐將持續低迷，相關產業發展不容樂觀，企業經營仍面臨巨大壓力。然而，隨着數字經濟、綠色經濟逐漸成為全球經濟增長的主引擎，光電產業將看到新的增長空間和發展機會。自動駕駛快速發展促進了多傳感器的搭載，VR/AR、機器人視覺等新興行業市場空間巨大。