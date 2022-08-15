中國國航7月客運運力投入按月升61%
2022年08月15日 18:49
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中國國航(00753)公布，7月合併旅客周轉量(按收入客公里計)按年下降、按月上升。客運運力投入按年降21.9%，按月升61.7%；旅客周轉量按年降30%，按月升69.7%。其中，國內客運運力投入按年下降20.5%，按月上升63.9%；旅客周轉量按年下降29.1%，按月升71.3%；國際客運運力投入按年下降21.4%，按月升25.7%；旅客周轉量按年降12.1%，按月上升31.5%；地區客運運力投入按年降88.3%，按月下降 43.3%；旅客周轉量按年降94.4%，按月下降52.8%。平均客座率為66.2%，按年降7.6個百分點，按月升3.1個百分點。其中，國內航線按年降8.1個百分點，按月升2.9 個百分點；國際航線按年升5.8個百分點，按月升2.4個百分點；地區航線按年降33.5個百分點，按月降6.2個百分點。
貨運方面，貨運運力投入(按可用貨運噸公里計)按年降19.5%，按月下降3.2%；貨郵周轉量(按收入貨運噸公里計)按年降 17.5%，按月降15.4%；貨運載運率為40.4%，按年升一個百分點，按月下降5.8個百分點。