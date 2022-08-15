【科技戰】美EDA軟件禁令恐禍及內地先進IC設計

外媒報道，研究機構TrendForce指出，以全球電子設計自動化(EDA)軟件市場來看，料2020至2024年，其市場規模將由81億美元增長至136億美元，年複合增長率達13.8%。目前EDA軟件市場是「寡頭壟斷」，主要廠商有美國Synopsys、Cadence、Siemens，3大廠商去年市佔率分別是32%、30%、13%，合計達75%。

對中國來說，華大九天是中國EDA產業的龍頭，但其技術、收入規模與整體影響力仍遠不及美系。華大九天的「類比電路設計EDA」和「平板顯示電路設計EDA」較為成熟，而「數位電路設計EDA」與「晶圓製造EDA」仍大幅落後於美系EDA，且尚未進入嶄新技術GAA的研發。

因此，TrendForce認為，中國即使在本次限制生效前大量採購EDA取得授權，之後軟件也需連網回原廠進行牌照更新才能使用，對此美國可以確實進行管制。雖然短期中國集成電跌(IC)設計未需要使用GAA的EDA，但3到5年後要往3納米先進製程設計時，就必要使用，故在沒有美系EDA工具的支援下，中國IC設計從晶片設計初期乃至於後端的系統設計，都將陷入發展困境，恐將影響中國半導體長遠的發展。