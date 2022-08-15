【強弩之末】對沖基金押注沽美元　幾時爆煲風險最高？

內地經濟數據欠理想，拖累全球前景展望，亞洲貨幣兌美元周一大多下滑，尤其與內地經貿關係最密切的東盟諸國，新加坡元、泰銖、菲律賓披索和印尼盾無一幸免。部分資金亦選擇流入美元。惟專家警告，這只會醞釀較2008年更危險的金融風暴。摩根士丹利也預警，強美元疊加世界供應鏈斷裂和大宗商品上漲，3重危機已令環球衰退陰霾積聚。恰巧有數據顯示，近期對沖基金已轉軚看淡美元，降低了英加澳歐及日本等主要貨幣的淡倉，恐預示更激進的貨幣戰隨時殺到。

雖然市場預計，菲律賓本月會再加息0.5厘，以遏制處於4年高位的通脹，但內地周一公布疲弱的經濟數據後，菲律賓披索隨即跌逾0.3%，兌每美元低見55.885，距離歷史低位56水平不遠，反映經濟邁向滯脹困局；印尼盾在連升兩日後，周一亦轉跌0.5%，兌每美元低見14,743；鄰國新加坡元也跌約0.2%，兌每美元弱見1.3751；剛公布次季經濟數據的馬來西亞及泰國，其貨幣皆跌約0.3%，前者亦近歷史低位。

泰國周一公布，次季國內生產總值(GDP)按年僅增2.5%，遜市場預期3.1%，很可能成為今年東南亞擴張最慢的經濟體。然而，澳新銀行對當地展望仍正面，因旅遊業復甦加快，有助抵銷高通脹、貨幣政策正常化和全球貿易放緩的逆風。馬來西亞則披露次季GDP按年增8.9%，勝市場預期7%，6月進出口數據更創歷史新高，惟當局提到，作為其最大貿易夥伴中國增長放緩，以及美國聯儲局激進的貨幣緊縮政策均令人擔憂。

事實上，周一內地經濟數據出爐後，市場對全球前景的展望更悲觀。外媒發表調查顯示，歐元區經濟衰退的風險達60%，為2020年11月以來最高，能源短缺更可能推動本已創紀錄的通脹進一步上揚，今年料平均接近8%，為歐洲央行目標的4倍，估計下月在經濟轉衰下仍要加息0.5厘。歐元與英鎊兌美元周一皆跌約0.5%，分別處1.02及1.2水平。

港人較關心的日圓則變動不大，兌每美元處133水平，而當地周一公布的次季GDP僅按年增2.2%，差過預期2.6%。值得留意是，近期該國新冠病例屢創新高，雖然政府為保經濟而沒有重啟防疫限制措施，但數據顯示人們出行正減少，令本季前景難樂觀。

鑑於上述經濟體各有煩惱，美元周一趁內地數據不佳而上揚，惟這並非佳兆。有「華爾街預言家」之稱的歐洲太平洋資產管理公司首席市場策略師Peter Schiff警告，由於聯儲局繼續加息，令資金不斷追捧美元，正反過來醞釀較2008年更大鑊的風暴，只要投資者認清美國通脹難以回落至2%，聯儲局就會失去信用，將拖垮美元，屆時黃金和白銀會狂飆。

外媒亦指出，俗稱「大鱷」的對沖基金上周已轉為看跌美元，其淨好倉已轉為淨淡倉，為去年8月以來首次，主要是有迹象顯示美國目前處於逾40年高位的通脹可能降溫。瑞穗銀行認為，基金似乎在暗示美元鼎盛時期已經過去，正押注聯儲局緊縮周期很快達頂峰，甚至明年就開始減息。

數據顯示，對沖基金提高了看好英鎊的注碼，持倉觸及2020年3月以來最高；另將加元的淨淡倉縮至6月中旬以來最低，又減少了對日圓、歐元和澳元的看跌押注。西太平洋銀行提到，雖然「大鱷」有此部署，但並不代表美元會立即大跌，今季可能仍會在高位徘徊，待下季才真正見頂。