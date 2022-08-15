樓價UPDATES：荃威花園連錄呎價不足1萬成交

二手交投淡靜，業主相繼擴大減幅，荃灣荃威花園呎價再度跌穿1萬元，屋苑兩房單位減價75萬元售出，呎價僅約9,583元，已連續兩個月錄呎價不足1萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原梁惠卿透露，北角柏傲山3座中層C室，實用面積約717方呎，兩房及多用途房間隔，享全山景，以2,233萬元易手，呎價約31,144元，新買家屬於用家，原業主於2019年以2,050萬元買入，持貨約3年帳面升值約9%。

●世紀21北山嚴智贇表示，天后柏景臺2座低層D室，實用面積約919方呎，套三房連工人房設計，成交價約2,000萬元，呎價約21,763元，新買家為區外換樓客。

●美聯馬鴻德指，西營盤星鑽低層C室，實用面積約840方呎，套三房間隔，獲外區換樓客以2,080萬元承接，呎價約24,762元，原業主於2015年5月以約1,572.7萬元購入，轉售帳面獲利507.3萬元，升值約32%。

●中原盧文頌透露，西半山輝煌臺低層F室，實用面積約355方呎，兩房間隔，望城市景，以860萬元易手，呎價約24,225元，原業主於2019年7月以809萬元買入，持貨約3年帳面獲利51萬元，單位升值約6%。

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九龍區

●中原郭麗娟表示，茶果嶺麗港城38座高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，去年以800萬元放盤，其後減至730萬元，放盤一年，議價後終以706.8萬元沽出，累減93.2萬元或約12%，呎價約13,671元。

●利嘉閣鮑允中指，牛池灣峻弦6座高層D室，實用面積約425方呎，一房間隔，享飛鵝山景，原先叫價770萬元，買賣雙方議價後，以733.8萬元成交，呎價約17,266元，屋苑現時約有90個放盤，入場單位叫價約720萬元起。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣昇悅居7座高層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望內園景，成交價870萬元，呎價約16,667元，原業主於2009年以約360萬元購入，持貨約13年帳面賺約510萬元，期內物業升值約1.4倍。

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新界區

●中原黃德純表示，二手交投淡靜，業主相繼擴大減幅，荃灣荃威花園錄本月首宗成交，呎價再度跌穿1萬元。成交單位為R座高層6室，實用面積約480方呎，兩房間隔，叫價535萬元，議價減價75萬元或約14%，以460萬元易手，呎價約9,583元。屋苑已連續兩個月錄得呎價不足1萬元成交，原業主於1998年7月以138萬元購入上址，持貨24年帳面獲利322萬元，升值約2.3倍。

●中原黃志輝表示，荃灣全．城滙3座低層D室，實用面積約769方呎，套三房間隔，叫價1,499萬元，議價後以1,448萬元成交，呎價約18,830元，新買家為區內換樓客。

●中原黃騰達指，荃灣海之戀8月只錄得2宗買賣，交投跌幅顯著，海之戀．愛炫美5B座高層A室，實用面積約530方呎，兩房間隔，享前排全海景，最初放盤叫價1,200萬元，議價後以1,120萬元沽出，呎價約21,132元，較對上次同類型單位做價低約1.8%。

●祥益陳阿麗稱，屯門新屯門中心5座高層F室，實用面積約455方呎，區內首置客考慮到屋苑鄰近家人住所，方便照應，原業主叫價由7月下旬，累減35萬元，以505萬元成交，呎價約11,099元。

●祥益黃文樂透露，屯門居屋兆康苑R座低層6室，實用面積約431方呎，兩房間隔，區內首置客獲減5萬元，於已補價自由市場以425萬元即睇即買，呎價約9,861元。

●中原王勤學稱，元朗區過去周末錄6宗二手買賣，包括逸林首府逸林路雙號洋房，實用面積約1,793方呎，三房雙套房連家庭廳及工人套房間隔，連1,604方呎花園和788方呎天台，以及雙車位，叫價2,230萬元，終以2,188萬元易手，呎價約12,203元。

●美聯周志強表示，粉嶺牽晴間2座高層B室，實用面積約439方呎，兩房間隔，早前以648萬元放售，原業主有見近日二手成交減少，逐下調叫價逾10%，或70萬元，以578萬元沽出，呎價約13,166元。

●中原林偉明指，粉嶺中心8月錄2宗二手買賣，包括F座低層8室，實用面積約368方呎，兩房間隔，望內園景，開價約500萬元，議價後以445萬元易手，呎價約12,092元，新買家為用家，原業主則於2019年以440萬元購入，持貨約3年帳面獲利約5萬元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城8月暫錄約15宗二手買賣，屋苑19座中層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，8月初放盤時開價約735萬元，其後減至685萬元，日前議價後以675萬元易手，呎價約14,967元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦泰苑H座高層4室，實用面積約525方呎，兩房間隔，望少海景，未補價第二市場叫價530萬元，放盤1個月，減價15萬元，終以515萬元沽出，呎價約9,810元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山迎海3座高層G室，實用面積約512方呎，兩房間隔，望園景，放盤兩個月，叫價938萬元，減33萬至905元獲買家承接，呎價約17,676元，原業主於2019年6月購入，當時作價865萬元，持貨約3年帳面獲利40萬元，升值約5%。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區8月暫錄約26宗二手買賣，包括迎海．星灣19座中層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，放盤時開價約835萬元，議價後以797萬元易手，呎價約15,597元。

●美聯林振聲表示，將軍澳日出康城MONTARA第2B座中層E室，實用面積約368方呎，一房間隔，吸引認為磚頭比股票實際的投資客承接，成交價675萬元，呎價約18,342元，原業主於2019年5月以約559.4萬元購得，帳面獲利115.6萬元，升值約21%。

●美聯劉卓豪指，將軍澳海翩滙3座中層E室，實用面積約513方呎，兩房間隔，吸引用家承接，今年6月放盤，當時叫價950萬元，先後調減至890萬元及850萬元，最終降至810萬元沽，累減140萬元，減幅約15%，呎價約15,789元。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳居屋英明苑C座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望山景，已補價自由市場以515萬元成交，呎價約12,843元，屋苑現時約有35個單位放售，入場費由500萬元起。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑廣昌閣中層1室，實用面積約639方呎，三房間隔，6月份於未補價第二市場叫價598萬元，放兩個月，減價80萬元，獲外區綠表買家以518萬元購入，減幅約13%，呎價約8,106元。

●利嘉閣羅志雄表示，將軍澳新都城1期3座中層D室，實用面積約420方呎，兩房間隔，外望山景，以706萬元易手，呎價約16,810元。原業主於2013年12月以約421萬元購入單位，持貨約9年帳面獲利約285萬元，物業升值約68%。

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