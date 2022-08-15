【業主腳軟】二手樓弱勢難沽貨　六大恐慌現象一文睇晒

二手樓市氣氛回落，業主愈賣愈急，市場驚現六大恐慌現象，包括藍籌屋苑蝕讓、移民盤損手急沽、業主深夜劈價走貨、買家撻訂等。其中九龍指標屋苑紅磡黃埔花園有兩房單位，日前以632萬元售出，低銀行估價約11%，原業主持貨約5年帳面蝕24萬元。

黃埔花園今年已錄至少3宗帳面貶值成交。中原袁顯岸表示，上述單位為黃埔花園2期8座鳳凰樓層單位，實用面積約389方呎，望樓景，成交呎價約16,247元，單位銀行估價達約709萬元，原業主於2017年11月以656萬元買入，扣除使費料蝕約50萬元。

即將離港移民業主更心急，為求套現離場都不惜「蝕本」。美聯林建文稱，元朗柏𣾷低層連花園戶，實用面積約565方呎，連249方呎花園，兩房間隔，屬移民盤，約半年前以718萬元放售，減至665萬元沽出，呎價約11,769元。原業主於2019年購入物業，帳面蝕約17萬元。

市場消息另稱，何文田皓畋一個連天台單位，剛以約1,600萬元轉手，原業主持貨約4年，帳面貶值逾210萬元離場。

傲雲峰突然深夜劈價逾10%

近日部分業主加快劈價。中原吳子麟指，土瓜灣傲雲峰2座中層E室兩房戶，實用面積約454方呎，6月開價890萬元，因疫情嚴重及環球經濟影響，深夜突然減價逾10%，外區上車客晚上約11時即前往簽約，以800萬元購入，低市價約10%，呎價約17,621元。

新界北新盤平價推出，區內見買家「縮沙」情況。市場消息透露，上水新都廣場一個高層單位，實用面積約480方呎，早前曾售675萬元，新買家看淡後市，市傳日前撻訂取消交易。單位現以原價重新放售。

粉嶺中心亦明賺實蝕個案。中原林偉明指，該盤F座低層8室兩房戶，實用面積約368方呎，減價55萬元，以445萬元易手，呎價約12,092元，原業主持貨約3年帳面只賺約5萬元。

此外，業主擴大議幅，大型屋苑頻現呎價低於萬元買賣。該行黃德純稱，荃灣荃威花園R座高層6室，叫價535萬元，共減75萬元，僅以460萬元易手，呎價約9,583元，屋苑已連續兩個月錄呎價不足1萬元的成交。