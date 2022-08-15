美股道指跌逾百點　騰訊旗下鬥魚績後升12%

有大行再警告早前美股上升只是熊市反彈，且已過度回升，道指周一(15日)早段跌146點，至33,614點；標指跌18點，至4,261點；以科技股為主的納指跌12點，至13,035點。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,960點，跌74點，低水81點。國際油價跌幅擴大，紐約期油挫5.43%，每桶報87.09美元。

近期美股狀態雖大勇，惟摩根大通和摩根士丹利對後市看法仍存分歧。摩根大通表示，股市將在下半年保持升勢，尤其隨着國債孳息率由6月高位回落，增長股升勢有望持續至年底，加上納指已從低位反彈逾20%，進入「技術性牛市」。然而，摩根士丹利認為，自6月起的股市升浪僅熊市反彈，熊市仍未完結，目前已升凸，重申隨着企業盈利減弱、利率上升及經濟增長放緩，股價在下半年將再度下滑。

瑞聯銀行財富管理首席投資官韋立民稱，市場正開始意識到經濟成功「軟着陸」的機會漸微，衰退風險不斷上升，在2000年、2008至2009年，以及2020年衰退期間皆上升的市場引伸衰退機率目前已再次上揚，幸而水平仍較1998年及2016年沒有衰退下的經濟震盪期為低。他預期，聯儲局直至今年9月前也不會暫緩加息，而期貨市場則反映投資者預期今年底將暫停加息，從而扭轉經濟下行風險。

他又指，參考往績，自1981年以來，美國國債和美元信用債在聯儲局結束加息之前的6個月，錄得持平或正面的表現，而在加息結束之後的6個月，更平均帶來7.9至8.4%的回報。相比債券，股票在聯儲局終止加息前6個月的表現較為參差，自1989年起，股票投資者在聯儲局最後一次加息時的平均回報率為5.8%，但同時需要抵禦平均5%跌幅，在2018年12月的回落幅度更接近13%。

企業消息方面，摩根大通把網上二手汽車銷售商Vroom投資評級由「中性」削至「減持」，主因其在經濟增長更趨放緩下，將面對更多挑戰，該股年初至今已累跌約80%，股價周一(15日)曾跌8.25%。

騰訊旗下網絡直播平台鬥魚截至6月底止第二財季淨收入按年減21.54%至18.33億元人民幣(下同)，虧損按年大幅收窄78.96%至3.09億元，該企表示，期內繼續執行「以遊戲為核心的多元化內容生態平台」戰略，持續加大在自製內容方面的投入和創新，同時更加着重成本控制與投入產出佔比，圍繞不同遊戲進行精細化營運，使平台財務業績發生明顯改善，其股價曾升12%。

數據方面，8月紐約聯儲製造業指數為負31.3，遠差過預期，為2020年5月以來新低。