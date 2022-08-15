新盤UPDATES：屯門項目4日收票逾1.2萬張
2022年08月15日 22:00
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受市場熱捧的屯門新盤，承接上一期的氣勢，於4日之內速收超過1.2萬張入票。市區有主打開放式戶的全新盤登場，部署短期內上載樓書。
●屯門兆康NOVO LAND第1B期4日速收逾1.2萬張入票
熱銷新盤收票反應熾熱，新鴻基地產(00016)代理總經理陳漢麟表示，旗下屯門兆康NOVO LAND第1B期，由上周五起計，截至今(15日)中午，4日已接獲逾1.2萬張入票，按周三以價單發售的180伙計，已超額認購逾65倍。該盤會於今日晚上8時截票，將於視乎周三的首輪銷售情況，再作加推及銷售部署，最快當晚加推。
新地代理租務副總經理孫雅茵指，會向項目1B期的買家送出由V city商戶提供價值2,800元的禮品及購物優惠券，買家於本月底前簽署臨時買賣合約購入單位，即有機會獲得上述禮品。
●旺角全新盤登場 Larchwood主打開放式戶
宏安地產(01243)旗下位於旺角洋松街62號的住宅項目，周一(15日)正式命名為Larchwood。該公司執行董事程德韻表示，項目部署短期內上載樓書，正籌備示範單位，有機會月內開售，定價會參考同系青衣薈藍及同區新盤。
該公司物業發展部營業及市務經理陳永盟稱，該盤採單幢式設計，提供187伙，標準單位實用面積介乎202至267方呎。開放式單位有114伙、一房單位有56伙，另有17伙特色單位。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway連花園戶招標售790萬
新界焦點新盤銷情向好，恒基地產(00012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，周一(15日)透過招標沽出連花園特色戶。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤整體銷售強勢，最新售出的單位為B座G樓地下19室，屬兩房連衣帽間間隔，實用面積405方呎，連177方呎花園，成交價790萬元，呎價19,506元。
周時，該盤錄得3宗交易告吹個案，發展商隨即修改價單，提價4至6%將於本周五(19日)以先到得形式重新發售。
●啟德MIAMI QUAY I陸續展開軟銷
會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，展開軟銷。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目所在的地段PARK PENINSULA除了自然綠化，海濱長廊上亦設24萬方呎商業面積，未來的商店及餐廳林立。
黃氏指，PARK PENINSULA的郵輪碼頭上，亦有約6萬方呎商店及餐廳，相信屆時該區域會成為時尚消閒地標，而MIAMI QUAY的住戶將享有此配套，項目的潛力亦將受惠。
●旺角利奧坊‧曦岸下周一招標賣7伙
新盤特色戶承接力強，恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊‧曦岸，8月至今累沽6伙特色戶，套現逾6,400萬元。當中，2座5樓A室，實用面積237方呎，一房間隔，連82方呎平台，最新以630.08萬元招標沽出，呎價約26,586元。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目今(15日)加推7伙平台特色戶，並於下周一(22日)起招標式發售。招標期由8月22日至10月31日。
●屯門兆康NOVO LAND第1A期錄2宗交易告吹
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第1B期接力推售之際，旗下1A期出現兩宗交易告吹個案。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的第1座29樓D室及第1座28樓D室，均為實用面積235方呎的開放式戶，原本於本月初的項目次輪銷售中，以365.64萬元及352.17萬元售出，呎價約15,559元及約14,986元，惟上述交易已列明為簽訂買賣合約後交易再未有進展。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄226宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得226宗終止買賣個案，佔成交量845宗18%。新近新增3宗個案，包括8B座48樓A室，實用面積797方呎，三房間隔，原本於去年6月以2,024.3萬元成交，當時呎價約25,399元，惟交易已於周一(15日)終止。