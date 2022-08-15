新盤UPDATES：屯門項目4日收票逾1.2萬張

受市場熱捧的屯門新盤，承接上一期的氣勢，於4日之內速收超過1.2萬張入票。市區有主打開放式戶的全新盤登場，部署短期內上載樓書。

●屯門兆康NOVO LAND第1B期4日速收逾1.2萬張入票

新地代理租務副總經理孫雅茵指，會向項目1B期的買家送出由V city商戶提供價值2,800元的禮品及購物優惠券，買家於本月底前簽署臨時買賣合約購入單位，即有機會獲得上述禮品。

●旺角全新盤登場 Larchwood主打開放式戶

該公司物業發展部營業及市務經理陳永盟稱，該盤採單幢式設計，提供187伙，標準單位實用面積介乎202至267方呎。開放式單位有114伙、一房單位有56伙，另有17伙特色單位。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway連花園戶招標售790萬

周時，該盤錄得3宗交易告吹個案，發展商隨即修改價單，提價4至6%將於本周五(19日)以先到得形式重新發售。

●啟德MIAMI QUAY I陸續展開軟銷

黃氏指，PARK PENINSULA的郵輪碼頭上，亦有約6萬方呎商店及餐廳，相信屆時該區域會成為時尚消閒地標，而MIAMI QUAY的住戶將享有此配套，項目的潛力亦將受惠。

●旺角利奧坊‧曦岸下周一招標賣7伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目今(15日)加推7伙平台特色戶，並於下周一(22日)起招標式發售。招標期由8月22日至10月31日。

●屯門兆康NOVO LAND第1A期錄2宗交易告吹

●沙田大圍站柏傲莊III累錄226宗終止交易