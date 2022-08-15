內地經濟弱加上伊朗核協議有進展　油價6個月最低

外媒報道，原油價格在周初大幅下跌，市場對中國的需求形勢感到擔憂，另外交易員也在伊朗周一(15日)發表聲明之後權衡該國供應增加的前景。

紐約期油一度下跌5.7%，至每桶86.84美元，為6個多月來最低。在發布了疲弱的經濟數據之後，中國令人意外地宣布降息，推動油價下跌。此外在周一的相關聲明發布後，伊朗達成核協議、從而令供應增加的前景看起來也愈發接近。

盛寶銀行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示，伊朗石油供應增加的可能性已經一定程度上體現在價格之中，但是「任何供應增加的消息都會給賣出石油以對沖經濟放緩的對沖基金提供新的彈藥。」

經過長達一年多的停滯之後，伊朗達成核協議的可能性似乎比幾個月以來任何時候都更大。伊朗外交部發言人稱，存在着「在不久的將來」簽署協議從而恢復2015年核協議的基礎。該國外交部長Hossein Amirabdollahian在另一場新聞發布會上，表現出比最近幾個月更願意和解的語氣，稱該國周一晚將告知歐盟其有關最終核協議文本草案的立場。