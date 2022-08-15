【產經評論】華放水催谷經濟　適時通關可轉勢

內地7月份經濟數據遜預期，主要反映次季封城防疫的餘波。當局並未有怠慢，祭出中期借貸與逆回購利率「雙降」放水，以拉動信貸需求，刺激經濟。其實，內地經濟之所以未能復常，防疫因素是主因。隨着今季疫情大致穩定，料末季有望迎來審視防疫政策和研究適時分階段通關的政策窗口。眼前中美經濟與通脹分化導致兩國貨幣政策脫鈎的現象會持續，惟在全球去美元化大勢下，也許中美脫鈎已是常態。內地得堅持門戶常開，深化改革，構建全國統一大市場，當疫情因素淡化，經濟有望重展活力再開新局！

美國第三季通脹衝頂，迎來聯儲局猛力加息。然而，有別於美國只能不斷收水以應付高通脹，內地通脹受控，人民幣匯率相對穩定，雖然在疫情因素影響產出之下，固定資產投資、工業和零售3大增長引擎受壓，惟中國人民銀行仍有足夠的工具調節市場流動性來力挺經濟，昨「雙降息」放水就是一個例子。

事實上，相對於美股仍處於估值高位、美元強勢，貨幣政策持續趨緊的話，美國經濟放緩、資產價格如何能持續升勢，不無疑問。偏偏俄烏戰事持續，中東產油國增產能力因這些年減少資本性投資而受限，再加上國際供應鏈持續陷入混亂狀態，內地次季封城抗疫的風險外溢效應持續，美國的通脹只怕難以大幅回落，聯儲局繼續加息收水已成定局。眼前美股和美元估值已超越實質價值，強美元猶如對非美貨幣尤其是新興經濟體投下毒藥，加劇貨幣貶值和債務危機。美元霸權的禍害、西方經濟朝向衰落，已是路人皆見，與美脫鈎不再是「禁忌」，全球對去美元化正逐步形成共識。

誠然，中國當前的經濟狀況困難，在減息放水下，人民幣亦會添壓，中美息差擴闊使部分外資流出內地，也是預期之內。不過，得明白眼前經濟調整，實有利當局整頓各產業，重新分配社會資源，以構建切合世界經濟百年大局的新增長軌道，當中尤其重要的是藉機有序化解內房危機。刻下內房問題，最終說不定又要內銀讓利來收場，惟中國早已着手去槓桿，有能力有序化解內房泡沫，而不會造成如2008年美國次按危機爆發的全球金融風暴。

事實上，中國縱有條件，但沒有選擇與其他地區同步放寬防疫及邊境限制，也沒有大水漫灌催谷經濟、救樓市，一則是把握經濟調整期進行各項整改；二則也避免在全球通脹加劇下搶資源，導致通脹失控和激化資產泡沫問題，被美國主導的金融危機牽着走。當事實說明，中國能走出與美國不一樣的經濟周期和發展道路，內地市場便有望成為全球資金所向。

明乎此，得拿出耐性看待當前內地經濟減速，靜待整改效益、疫情過去、經濟全面重啟的拐點來臨。長遠而言，中美脫鈎是避不過的事情，策之根本，乃堅持深化改革開放，營造良好的營商環境，加快數碼經濟發展，實現全國統一大市場，讓各路資金有序競爭，分享內地經濟邁向高質量發展的機遇。全球發展需要中國，中國發展需要全球，就是期待世界新發展格局的信心來源。