東方日報B1：華利率雙降救經濟

內地7月多項經濟數據表現差過預期。繼上周五公布的社會融資和信貸數據「縮水」之後，周一公布的工業生產、零售銷售和固定資產投資數據皆令人大失所望。隨即傳來中國人民銀行出乎市場預期，將7天逆回購利率及一年期MLF（中期借貸便利）利率各下調0.1厘，為年內第二次減息，亦標誌着與美國一年4度加息的息差愈走愈遠，全球兩大經濟體的貨幣政策正進一步脫鈎！

人行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展4,000億元（人民幣‧下同）MLF及20億元公開市場逆回購操作，後者中標利率為2厘，此前為2.1厘，而MLF操作的中標利率下降0.1厘，至2.75厘。減息的用意，在於面對一連串經濟數據偏弱，反映內地實體融資需求偏弱，下調貸款利率有助於金融機構進一步降低融資成本，促進投資穩步恢復。

渣打環球大中華及北亞區首席經濟師丁爽在研究報告指出，此次降息旨在提振貸款需求，並使貨幣和信貸增長略高於名義國內生產總值（GDP）增長。在目前房屋銷售低迷、按揭貸款需求疲弱下，降息理應有助改善房地產市場情緒。然而，僅降低借貸成本能否撐起內房？丁爽認為，有需要採取更全面的辦法來穩定房地產市場預期，尤其是要解決開發商面臨的融資問題，並需進一步改善疫情控制措施，使企業和房地產貸款需求能夠真正恢復。

人行早前已就中國結構性通脹壓力風險示警，並預計下半年通脹按年將超過3%，渣打亦表示認同。不過，經濟增長勢頭在7月停滯，從8月的初期指標看來也不是甚麼好兆頭。因此，該行預計人行將在10月底前再次降息0.1厘，惟預計今年內不會再下調存款準備金率。

此外，與MLF利率「息息相關」的貸款市場報價利率（LPR）亦大有可能在下周下調。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈發表最新報告指出，一年期LPR有機會降至3.6厘，5年期則料降至4.3厘。

不過，減息並非萬能。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，從一年期LPR報價看，目前3.7厘水平已相對偏低，再加上銀行「應貸盡貸」下對優質企業的貸款利率優惠，實質貸款利息或更低，甚至與部分定期存款息形成倒掛。亦即是銀行給予存戶的利息，高過企業向銀行借貸要付的利息，銀行等於「開善堂」。如果一年期LPR再下調，也容易加劇企業的套息行為，導致貸款沒有流入實體經濟。

減息除了對內地銀行的盈利或有負面影響外，人民幣匯價亦應聲下跌。在岸人民幣兌每美元昨日官方收報6.7632，按日跌283點子；離岸價跌勢更急，曾跌500點子，兌每美元報6.7858，每百港元兌86.33元人民幣。

另外，因應最新數據及人行降息，ING銀行將中國今年的經濟增長預測由4.4%降至4%。是否進一步調低預測將取決於出口需求，而出口需求正受到高通脹、疫情及內地失業率增長的影響。

更令人擔憂是，上月16至24歲青年失業率攀至19.9%，連續4個月創新高。分析指，受畢業季影響，年輕人失業率激增。事實上，每年6至7月，16至24歲青年失業率均處高峰，但都在18%以下，唯獨今年逼近20%。國家統計局稱，就業總量壓力和結構壓力仍存在，惟7月全國城鎮調查失業率錄得5.4%，較6月微降0.1個百分點，為連續3個月下降。