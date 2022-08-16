美股先跌後回穩　道指收漲151點

有大行再警告早前美股上升只是熊市反彈，且已過度回升，美國股市周一(15日)先跌後回穩。道指收報33,912點，升151點或0.45%；標指收報4,297點，升16點或0.4%；納指收報13,128點，升80點或0.62%。

近期美股狀態雖大勇，惟摩根大通和摩根士丹利對後市看法仍存分歧。摩根大通表示，股市將在下半年保持升勢，尤其隨着國債孳息率由6月高位回落，增長股升勢有望持續至年底，加上納指已從低位反彈逾20%，進入「技術性牛市」。然而，摩根士丹利認為，自6月起的股市升浪僅熊市反彈，熊市仍未完結，目前已升凸，重申隨着企業盈利減弱、利率上升及經濟增長放緩，股價在下半年將再度下滑。

瑞聯銀行財富管理首席投資官韋立民稱，市場正開始意識到經濟成功「軟着陸」的機會漸微，衰退風險不斷上升，在2000年、2008至2009年，以及2020年衰退期間皆上升的市場引伸衰退機率目前已再次上揚，幸而水平仍較1998年及2016年沒有衰退下的經濟震盪期為低。他預期，聯儲局直至今年9月前也不會暫緩加息，而期貨市場則反映投資者預期今年底將暫停加息，從而扭轉經濟下行風險。

他又指，參考往績，自1981年以來，美國國債和美元信用債在聯儲局結束加息之前的6個月，錄得持平或正面的表現，而在加息結束之後的6個月，更平均帶來7.9至8.4%的回報。相比債券，股票在聯儲局終止加息前6個月的表現較弱，自1989年起，股票投資者在聯儲局最後一次加息時的平均回報率為5.8%。