中國連續7個月減持美國國債　總額創12年新低

美國財政部周一(15日)發表月度國際資本報告，日本6月所持美國國債增加126億美元，至1.2萬億美元；中國持有的美國國債規模在6月份錄得連續第7個月下降，減少130億美元，至9,678億美元，創12年來最低水平，但中國依然為僅次於日本的第二大持有國。

6月，總計海外持有的美國國債在6月增加51億美元至7.43萬億美元。除了日本和中國外，第三大美債持有國英國減持191億美元至6154億美元。

另外，該報告顯示，6月份，所有外國淨買入長期證券、短期美國證券和銀行流動資金總和為221億美元。其中，外國私人淨流入為231億美元，外國政府淨流出為111億美元。

外國投資者在6月增持美國長期證券，淨買入額為712億美元，當中，外國私人投資者的淨購買為668億美元；而外國官方機構的淨購買為44億美元。

美國居民減持長期外國證券，淨銷售額為505億美元。

考慮到外國和美國證券交易，6月底外國購買的長期證券淨額為1,218億美元。在包括調整後，例如估計未記錄的美國資產支持證券向外國人支付的本金，6月外國購買的長期證券的整體淨額估計為1,320億美元。

外國投資者持有的美國國債減少了183億美元；外國投資者持有的所有以美元計價的短期美國證券和其他託管負債減少了211億美元。

銀行自身對外國投資者的以美元計價的淨負債減少了888億美元。