雲頂新耀訂立終止及過渡服務協議
2022年08月16日 07:46
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雲頂新耀(01952)公布，與公司全資附屬Everest Medicines II及Everest SG及Immunomedics(吉利德全資附屬公司)訂立終止及過渡服務協議。Everest及Immunomedics同意(i)終止由相關訂約方就sacituzumab govitecan(TrodelvyTM)(授權產品)開發訂立的授權許可協議及若干附屬協議；(ii)Everest向Immunomedics轉讓其與授權產品相關的全部知識產權、監管材料及其他資產；及(iii)Everest提供過渡服務，使Immunomedics或其聯屬公司能夠在有關地區開發及商業化授權產品。
交易總代價最高約4.55億美元(約30.67億人民幣)，當中包括(i)初始預付款2.8億美元(約18.87億人民幣)及(ii)里程碑付款合共1.75億美元(約11.8億人民幣)，預期所得款項淨額4.51億美元(約30.4億人民幣)，而交易將產生的最高收益約3.14億美元(約21.16億人民幣)，乃按交易的代價減授權產品的帳面值計算。
交易可令公司專注於發展其他管線資產，同時尋求其他機會，以透過業務發展及內部研發工作進一步拓展其藥物產品的現有管線。