雲頂新耀訂立終止及過渡服務協議

交易總代價最高約4.55億美元(約30.67億人民幣)，當中包括(i)初始預付款2.8億美元(約18.87億人民幣)及(ii)里程碑付款合共1.75億美元(約11.8億人民幣)，預期所得款項淨額4.51億美元(約30.4億人民幣)，而交易將產生的最高收益約3.14億美元(約21.16億人民幣)，乃按交易的代價減授權產品的帳面值計算。

交易可令公司專注於發展其他管線資產，同時尋求其他機會，以透過業務發展及內部研發工作進一步拓展其藥物產品的現有管線。