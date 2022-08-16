道指升151點　紐油跌穿90美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.41；港匯弱見7.8382；離岸人民幣(CNH)報6.8144；美元兌日圓低至133.22；歐元見1.0159，英鎊報1.2051。金價偏軟，跌至1,780美元水平。布油升上94.18美元，紐油則跌至88.61美元。比特幣跌1%至2.41萬美元。道指期貨跌48點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水6點。

●美國財政部報告指出，中國持有的美國國債規模在6月份錄得連續第7個月下降，減少130億美元，至9,678億美元，創12年來最低水平，但中國依然為僅次於日本的第二大持有國。

●騰訊音樂公布，第二季收入69.1億元人民幣，按年下滑14%，但好過市場預期，其股價周一(15日)盤後升2.57%，報4.79美元。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報20,038點，跌2點。

●即月恒生指數夜期收報20,066點，升32點，高水25點，成交10,964張。

●根據7月的Cass Freight報告，美國運費按年增長28%，但7月按月下降近2%，這可能代表美國市場已達到運費高峰，正如每年返校季和年底假期開始時一樣。

●紐約9月期油收報每桶89.41美元，跌2.68美元或2.91%；布蘭特10月期油收報每桶95.1美元，跌1.05美元或3.11%。

●紐約12月期金收報每安士1,798.1美元，跌1%。

●英國富時100指數收報7,509點，升8點或0.11% ;法國CAC指數收報6,569點，升16點或0.25%；德國DAX指數收報13,816點，升20點或0.15%。

●美國8月全美住宅建築商協會(NAHB)房地產市場指數為49(前值為55)，遠低於市場預期的55，為2020年5月以來最低，也是連續第8個月下跌。